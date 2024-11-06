https://ria.ru/20241106/peskov-1982173819.html
Песков заявил о невозможности завершить украинский конфликт за ночь
Песков заявил о невозможности завершить украинский конфликт за ночь - РИА Новости, 06.11.2024
Песков заявил о невозможности завершить украинский конфликт за ночь
Завершить украинский конфликт в одну ночь нельзя, однако США могут поспособствовать ускорению его завершения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:31
2024-11-06T12:31
2024-11-06T12:44
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Завершить украинский конфликт в одну ночь нельзя, однако США могут поспособствовать ускорению его завершения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь", - сказал он журналистам.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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Дмитрий Песков, США, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп
Песков заявил о невозможности завершить украинский конфликт за ночь
Песков: завершить украинский конфликт за ночь нельзя