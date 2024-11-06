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Патрушев призвал сделать рывок в селекции сортов семян - РИА Новости, 06.11.2024
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15:33 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/patrushev-1982222344.html
Патрушев призвал сделать рывок в селекции сортов семян
Патрушев призвал сделать рывок в селекции сортов семян - РИА Новости, 06.11.2024
Патрушев призвал сделать рывок в селекции сортов семян
России для достижения самообеспеченности необходимо совершить рывок в сфере селекции и вывода на рынок сортов и гибридов семян овощей, сахарной свеклы, кукурузы РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:33
2024-11-06T15:33
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. России для достижения самообеспеченности необходимо совершить рывок в сфере селекции и вывода на рынок сортов и гибридов семян овощей, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника, ученые уже работают над этим, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". "По селекции зерновых культур у нас нет никаких сложностей, мы, на самом деле, располагаем лучшими в мире сортами. Однако по ряду других культур нам еще предстоит проделать большой путь. Например, по овощам, сахарной свекле, кукурузе, подсолнечнику, здесь мы пока во многом зависим от импорта. И здесь нам необходимо совершить рывок – в сжатые сроки вывести на рынок сорта и гибриды, которые устраивали бы аграриев и давали им нужный результат. У наших ученых уже есть такие разработки", - сказал Патрушев. По словам вице-премьера, последние два года показали, что многие российские семена ничуть не уступают лучшим зарубежным, и теперь главной задачей являются наращивание их производства и совершенствование качества. Также проводятся научные исследования и работы по повышению продуктивности животных, одна из наиболее интересных технологий в животноводстве – эмбриотрансфер, позволяющий получить десятки телят от одной лучшей коровы с лучшей генетикой вместо двух при использовании искусственного осеменения, добавил Патрушев.
https://ria.ru/20241106/patrushev-1982205974.html
https://ria.ru/20241031/patrushev--1981238448.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев призвал сделать рывок в селекции сортов семян

Патрушев: России для достижения самообеспеченности нужен рывок в селекции семян

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. России для достижения самообеспеченности необходимо совершить рывок в сфере селекции и вывода на рынок сортов и гибридов семян овощей, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника, ученые уже работают над этим, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
"По селекции зерновых культур у нас нет никаких сложностей, мы, на самом деле, располагаем лучшими в мире сортами. Однако по ряду других культур нам еще предстоит проделать большой путь. Например, по овощам, сахарной свекле, кукурузе, подсолнечнику, здесь мы пока во многом зависим от импорта. И здесь нам необходимо совершить рывок – в сжатые сроки вывести на рынок сорта и гибриды, которые устраивали бы аграриев и давали им нужный результат. У наших ученых уже есть такие разработки", - сказал Патрушев.
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По словам вице-премьера, последние два года показали, что многие российские семена ничуть не уступают лучшим зарубежным, и теперь главной задачей являются наращивание их производства и совершенствование качества.
Также проводятся научные исследования и работы по повышению продуктивности животных, одна из наиболее интересных технологий в животноводстве – эмбриотрансфер, позволяющий получить десятки телят от одной лучшей коровы с лучшей генетикой вместо двух при использовании искусственного осеменения, добавил Патрушев.
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