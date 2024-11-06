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Патрушев рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью - РИА Новости, 06.11.2024
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14:50 06.11.2024 (обновлено: 15:24 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/patrushev-1982205974.html
Патрушев рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью
Патрушев рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью - РИА Новости, 06.11.2024
Патрушев рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью
Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:50
2024-11-06T15:24
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. "С учетом развития отрасли... мы получим свои 130 миллионов тонн зерновых, которые гарантируют продовольственную безопасность и которые позволят нам выполнить наши экспортные задачи... Отрасль уверенно идет вперед. Ярким примером может послужить год, в котором мы сегодня находимся, 2024 год. Погодных аналогов ему не было очень много лет, ... и я, как следствие, должен сказать, что уборка урожая в этом году идет крайне и крайне тяжело. Но с учетом развития отрасли мы все равно, несмотря на эти форс-мажорные обстоятельства, получим свои 130 миллионов тонн зерновых", - сказал Патрушев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".В середине октября Патрушев уже озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.В 2023 году в РФ было собрано 144,9 миллиона тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы. А в 2022 году в стране был рекордный урожай зерна: всего было собрано 157,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых в весе после доработки, в том числе пшеницы - 104,2 миллиона тонн.Вице-премьер отметил, что для достижения целей, озвученных в майских указах президента (увеличение производства АПК на 25% к 2030 году и наращивание экспорта до 55 миллиардов долларов), а также достижения аграрного суверенитета Россия намерена и дальше повышать эффективность и технологичность производства."Мы уже хорошо научились производить продукты. Теперь необходим следующий шаг – обеспечение научно-технологической базы отрасли. Надо уходить от импортной составляющей на всех этапах производства. С 2025 года у нас появится новый национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Его мероприятия затронут развитие важнейших направлений. Это селекция, а также генетика растений и животных, биотехнологии, ветпрепараты, сельхозтехника и оборудование", - добавил вице-премьер.Патрушев напомнил, что российское продовольствие покупают около 160 государств, и страна сейчас занимает третье место среди мировых поставщиков продовольствия - в 2023 году объем поставок превысил 100 миллионов тонн. Он отметил, что Россия с 2020 года сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия (продает продукции больше, чем закупает сама)."Такой статус, несмотря ни на какие попытки недружественных действий, страна сохраняет по сей день. Потому что весь мир знает: наша продукция – это гарантированное высокое качество и отличный вкус. По некоторым позициям мы являемся мировыми лидерами. Например, каждая четвертая партия пшеницы, которая продается на глобальном рынке, - наша с вами", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20241023/patrushev-1979614349.html
https://ria.ru/20241002/urozhay-1975888174.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью

Патрушев: урожай зерновых гарантирует России продовольственную безопасность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"С учетом развития отрасли... мы получим свои 130 миллионов тонн зерновых, которые гарантируют продовольственную безопасность и которые позволят нам выполнить наши экспортные задачи... Отрасль уверенно идет вперед. Ярким примером может послужить год, в котором мы сегодня находимся, 2024 год. Погодных аналогов ему не было очень много лет, ... и я, как следствие, должен сказать, что уборка урожая в этом году идет крайне и крайне тяжело. Но с учетом развития отрасли мы все равно, несмотря на эти форс-мажорные обстоятельства, получим свои 130 миллионов тонн зерновых", - сказал Патрушев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Дмитрий Патрушев во время переговоров с Министром морских дел и рыболовства Республики Индонезии Шакти Тренггоно на полях VII Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Патрушев дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло
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В середине октября Патрушев уже озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.
В 2023 году в РФ было собрано 144,9 миллиона тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы. А в 2022 году в стране был рекордный урожай зерна: всего было собрано 157,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых в весе после доработки, в том числе пшеницы - 104,2 миллиона тонн.
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Мишустин заявил о рекордном урожае
2 октября, 10:14
Вице-премьер отметил, что для достижения целей, озвученных в майских указах президента (увеличение производства АПК на 25% к 2030 году и наращивание экспорта до 55 миллиардов долларов), а также достижения аграрного суверенитета Россия намерена и дальше повышать эффективность и технологичность производства.
"Мы уже хорошо научились производить продукты. Теперь необходим следующий шаг – обеспечение научно-технологической базы отрасли. Надо уходить от импортной составляющей на всех этапах производства. С 2025 года у нас появится новый национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Его мероприятия затронут развитие важнейших направлений. Это селекция, а также генетика растений и животных, биотехнологии, ветпрепараты, сельхозтехника и оборудование", - добавил вице-премьер.
Дмитрий Патрушев перед заседанием правительства России - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Патрушев поручил сохранять стабильность на рынке продовольствия
31 октября, 20:52
Патрушев напомнил, что российское продовольствие покупают около 160 государств, и страна сейчас занимает третье место среди мировых поставщиков продовольствия - в 2023 году объем поставок превысил 100 миллионов тонн. Он отметил, что Россия с 2020 года сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия (продает продукции больше, чем закупает сама).
"Такой статус, несмотря ни на какие попытки недружественных действий, страна сохраняет по сей день. Потому что весь мир знает: наша продукция – это гарантированное высокое качество и отличный вкус. По некоторым позициям мы являемся мировыми лидерами. Например, каждая четвертая партия пшеницы, которая продается на глобальном рынке, - наша с вами", - добавил Патрушев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Польше нужно ликвидировать Россию
30 октября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Патрушев
 
 
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