Совфед рассмотрит договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР
Совфед на заседании 6 ноября рассмотрит договор между РФ и КНДР о партнерстве
Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит вопрос о ратификации договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, документ уже поддержали оборонный и международный комитеты СФ.
Законопроект о ратификации договора 14 октября внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Депутаты ратифицировали договор.
Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Лидеры России и КНДР подписали этот документ 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.
Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
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Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР не предполагает формирование военного союза.
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