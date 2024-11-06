https://ria.ru/20241106/park-1982058442.html
На Кубани обновили парк на 1,5 га в центре хутора благодаря нацпроекту
На Кубани обновили парк на 1,5 га в центре хутора благодаря нацпроекту - РИА Новости, 06.11.2024
На Кубани обновили парк на 1,5 га в центре хутора благодаря нацпроекту
Парк с тренажерами и детской площадкой в центральной части кубанского хутора Беднягина благоустроили на площади более 1,5 гектар в рамках нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:32
2024-11-06T00:32
2024-11-06T00:32
краснодарский край
краснодарский край
тимашевский район
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Парк с тренажерами и детской площадкой в центральной части кубанского хутора Беднягина благоустроили на площади более 1,5 гектар в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник. "Обновили территорию парка, площадь которого превышает полтора гектара. Здесь создали современное, отвечающее запросам жителей, многофункциональное общественное пространство с новой системой освещения, удобной прогулочной зоной и малыми архитектурными формами. Для активного отдыха обустроили и оснастили тренажерами и игровыми комплексами спортивную и детскую площадки. Там уложили мягкое резиновое покрытие. На территории высадили деревья, кустарники и засеяли газон", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Уточняется, что парк расположен в центре хутора Беднягина в Тимашевском районе – рядом с жилыми домами, детским садом, храмом и Домом культуры. Обновленная территория станет местом проведения массовых мероприятий. Зеленую зону благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.
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краснодарский край
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краснодарский край, тимашевский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Тимашевский район
КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Парк с тренажерами и детской площадкой в центральной части кубанского хутора Беднягина благоустроили на площади более 1,5 гектар в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
"Обновили территорию парка, площадь которого превышает полтора гектара. Здесь создали современное, отвечающее запросам жителей, многофункциональное общественное пространство с новой системой освещения, удобной прогулочной зоной и малыми архитектурными формами. Для активного отдыха обустроили и оснастили тренажерами и игровыми комплексами спортивную и детскую площадки. Там уложили мягкое резиновое покрытие. На территории высадили деревья, кустарники и засеяли газон", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Уточняется, что парк расположен в центре хутора Беднягина в Тимашевском районе – рядом с жилыми домами, детским садом, храмом и Домом культуры. Обновленная территория станет местом проведения массовых мероприятий.
Зеленую зону благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.