https://ria.ru/20241106/orvi-1982237972.html

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве - РИА Новости, 06.11.2024

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась на 5,2%, ситуация стабильна, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:12

2024-11-06T16:12

2024-11-06T16:12

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здоровье - общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась на 5,2%, ситуация стабильна, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве. "На 44 неделе 2024 года, с 28 октября по 3 ноября, в городе Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения города на 5,2% в сравнении с предыдущей неделей", - говорится на сайте ведомства. Отмечается, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии с преобладанием риновирусов, составляет 37,7%. "В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации в этом году, как и ранее, необходимо привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% от численности лиц из групп риска. На сегодняшний день в Москве привито более 5,87 миллиона человек, 45,0%", - добавляется на сайте ведомства.

https://ria.ru/20241018/gripp-1839257878.html

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общество, здоровье - общество, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)