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Победа Трампа заставит ЕС сменить стратегию по Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 06.11.2024
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12:07 06.11.2024 (обновлено: 12:24 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/orban-1982165712.html
Победа Трампа заставит ЕС сменить стратегию по Украине, заявил Орбан
Победа Трампа заставит ЕС сменить стратегию по Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 06.11.2024
Победа Трампа заставит ЕС сменить стратегию по Украине, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства ставит перед Европой вопрос, сможет ли... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:07
2024-11-06T12:24
в мире
украина
евросоюз
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
сша
виктор орбан
венгрия
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БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства ставит перед Европой вопрос, сможет ли она в одиночку помогать Украине, и заставляет ЕС изменить стратегию."Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины, которая была до сих пор. Я в этом очень сомневаюсь, поэтому нужна будет новая европейская стратегия", - сказал Орбан, выступая на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.По его словам, первый шаг в этом направлении можно сделать уже 7 ноября, когда в Будапеште пройдут саммит Европейского политического сообщества и неформальный саммит ЕС.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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в мире, украина, евросоюз, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, виктор орбан, венгрия
В мире, Украина, Евросоюз, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США, Виктор Орбан, Венгрия
Победа Трампа заставит ЕС сменить стратегию по Украине, заявил Орбан

Орбан: Победа Трампа ставит перед ЕС вопрос о помощи Украине в одиночку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства ставит перед Европой вопрос, сможет ли она в одиночку помогать Украине, и заставляет ЕС изменить стратегию.
"Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины, которая была до сих пор. Я в этом очень сомневаюсь, поэтому нужна будет новая европейская стратегия", - сказал Орбан, выступая на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
По его словам, первый шаг в этом направлении можно сделать уже 7 ноября, когда в Будапеште пройдут саммит Европейского политического сообщества и неформальный саммит ЕС.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
 
В миреУкраинаЕвросоюзДональд ТрампВыборы президента США — 2024СШАВиктор ОрбанВенгрия
 
 
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