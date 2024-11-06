Победа Трампа заставит ЕС сменить стратегию по Украине, заявил Орбан
Орбан: Победа Трампа ставит перед ЕС вопрос о помощи Украине в одиночку
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства ставит перед Европой вопрос, сможет ли она в одиночку помогать Украине, и заставляет ЕС изменить стратегию.
"Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины, которая была до сих пор. Я в этом очень сомневаюсь, поэтому нужна будет новая европейская стратегия", - сказал Орбан, выступая на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.
По его словам, первый шаг в этом направлении можно сделать уже 7 ноября, когда в Будапеште пройдут саммит Европейского политического сообщества и неформальный саммит ЕС.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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