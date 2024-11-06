https://ria.ru/20241106/orban-1982137584.html

Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире

Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире - РИА Новости, 06.11.2024

Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х поздравил экс-президента США Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:35

2024-11-06T10:35

2024-11-06T10:42

в мире

дональд трамп

виктор орбан

выборы президента сша — 2024

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БУДАПЕШТ, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х поздравил экс-президента США Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира"."Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с огромной победой. Наиболее необходимая победа для мира", - написал Орбан .

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, виктор орбан, выборы президента сша — 2024