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Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире - РИА Новости, 06.11.2024
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10:35 06.11.2024 (обновлено: 10:42 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/orban-1982137584.html
Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире
Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире - РИА Новости, 06.11.2024
Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х поздравил экс-президента США Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:35
2024-11-06T10:42
в мире
дональд трамп
виктор орбан
выборы президента сша — 2024
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БУДАПЕШТ, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х поздравил экс-президента США Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира"."Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с огромной победой. Наиболее необходимая победа для мира", - написал Орбан .
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в мире, дональд трамп, виктор орбан, выборы президента сша — 2024
В мире, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Выборы президента США — 2024
Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире

Орбан назвал победу Трампа на выборах огромной и самой необходимой в мире

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х поздравил экс-президента США Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира".
"Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с огромной победой. Наиболее необходимая победа для мира", - написал Орбан .
 
В миреДональд ТрампВиктор ОрбанВыборы президента США — 2024
 
 
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