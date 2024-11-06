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Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире
Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире - РИА Новости, 06.11.2024
Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х поздравил экс-президента США Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:35
2024-11-06T10:35
2024-11-06T10:42
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БУДАПЕШТ, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х поздравил экс-президента США Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира"."Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с огромной победой. Наиболее необходимая победа для мира", - написал Орбан .
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, виктор орбан, выборы президента сша — 2024
В мире, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Выборы президента США — 2024
Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире
Орбан назвал победу Трампа на выборах огромной и самой необходимой в мире