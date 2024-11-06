https://ria.ru/20241106/omsk-1982200459.html
В Омске во время снегопада рухнула крыша таксопарка
В Омске во время снегопада рухнула крыша таксопарка - РИА Новости, 06.11.2024
В Омске во время снегопада рухнула крыша таксопарка
Крыша таксопарка рухнула на автомобили во время сильного снегопада в Омске, рассказали РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:29
2024-11-06T14:29
2024-11-06T15:22
происшествия
жкх
омск
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ОМСК, 6 ноя - РИА Новости. Крыша таксопарка рухнула на автомобили во время сильного снегопада в Омске, рассказали РИА Новости в силовых структурах. На Омск обрушилась метель, город сковали 8-бальные пробки. Понизилась температура, поднялся сильный ветер. "Полицией проводится проверка в связи с обрушением крыши на улице Енисейской. Таксопрак-3, повреждено семь легковых автомобилей граждан. Пострадавших нет", - сообщил собеседник. Впрочем, в пресс-службе областного УМВД РИА Новости заявили, что полиция по этому факту проверку не проводит.В ГУМЧС по Омской области предупредили, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий связи и электропередачи, срывы кровли со зданий и сооружений. На дорогах снежные заносы и гололед. По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 и сутки 7 ноября в Омской области ожидаются мокрый снег, местами сильный снег с ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду, метель, гололед.
https://ria.ru/20241104/krasnodar-1981832556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, омск, омская область
Происшествия, ЖКХ, Омск, Омская область
В Омске во время снегопада рухнула крыша таксопарка
В Омске во время снегопада рухнула крыша таксопарка, повреждено семь автомобилей
ОМСК, 6 ноя - РИА Новости. Крыша таксопарка рухнула на автомобили во время сильного снегопада в Омске, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
На Омск обрушилась метель, город сковали 8-бальные пробки. Понизилась температура, поднялся сильный ветер.
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"Полицией проводится проверка в связи с обрушением крыши на улице Енисейской. Таксопрак-3, повреждено семь легковых автомобилей граждан. Пострадавших нет", - сообщил собеседник.
Впрочем, в пресс-службе областного УМВД РИА Новости заявили, что полиция по этому факту проверку не проводит.
В ГУМЧС по Омской области
предупредили, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий связи и электропередачи, срывы кровли со зданий и сооружений. На дорогах снежные заносы и гололед.
По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 и сутки 7 ноября в Омской области ожидаются мокрый снег, местами сильный снег с ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду, метель, гололед.