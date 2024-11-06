https://ria.ru/20241106/oligarkhi-1982017912.html

Беглых олигархов предложили уравнять с ветеранами ВОВ

Беглых олигархов предложили уравнять с ветеранами ВОВ - РИА Новости, 06.11.2024

Беглых олигархов предложили уравнять с ветеранами ВОВ

Правительство России отклонило законопроект депутатов — представителей партии "Новые люди", который был призван сделать так, чтобы люди, которые в свое время... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:00

2024-11-06T08:00

2024-11-06T08:02

аналитика

россия

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Правительство России отклонило законопроект депутатов — представителей партии "Новые люди", который был призван сделать так, чтобы люди, которые в свое время официально отказались от российского гражданства, могли его без особых трудностей снова получить, причем не пересекая в обратном направлении границу своей бывшей родины и не выполняя другие стандартные требования закона "О гражданстве Российской Федерации".На данный момент, согласно действующим нормам, бывшие россияне могут подать заявление на повторное получение гражданства только в России. Помимо этого, они обязаны постоянно проживать на ее территории в течение пяти лет с момента принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи документов о приеме в гражданство. Отклоненный законопроект тем не менее призывает всех "бывших" понять, простить и даже предоставить льготы: как следует из заключения Правового управления Госдумы, данным законопроектом отказники от гражданства фактически приравниваются по льготным условиям к ветеранам Великой Отечественной войны.Сама инициатива о льготном "переобувании" выглядит чрезвычайно странно, исходя из того, что законопроекты должны в теории отражать интересы если не всех россиян, то хотя бы каких-то значимых категорий граждан. В данном случае среди субъектов предложенного законопроекта россиян нет по определению, да и само их количество ничтожно — то есть решительно непонятно, в чем для России состоит острота проблемы, если она вообще есть. Например, согласно информации от директора консульского департамента МИД России Алексея Климова, в 2023 году от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек, в то время как за тот же период его получили более 300 тысяч заявителей.Судя по всему, подобные вопросы возникли и в кабмине: согласно заключению на законопроект, в нем "убедительно не обосновано, зачем следует давать такую льготу лицам, которые по своему решению прервали связь со страной и не живут в ней", а сам подход инициаторов не учитывает такой конституционный признак гражданства, как "устойчивая связь лица с государством".Есть подозрение, что срочно восстановить устойчивую связь с государством потребовалось бывшим российским бизнесменам, которые заработали в нем головокружительные состояния, а потом публично отказались от российских паспортов, беспокоясь о судьбе своих капиталов на Западе. Начиная с 2014 года целый ряд российских миллиардеров, входящих в список богатейших людей России и список Forbes, отказались от российского гражданства (интернет-поиск в помощь) и пытались сделать все, чтобы о происхождении их миллиардов никто не говорил, а чтобы как следует присягнуть новой западной родине, они превзошли в русофобии даже официальные западные СМИ. Например, ближайший соратник Ходорковского*, Леонид Невзлин*, заявил, что "я не принимаю российское гражданство, пока во главе (России) стоит фашист Путин". "Он такой один" банкир Олег Тиньков* заявил, что отказывается от российского гражданства, потому что не хочет "ассоциироваться с фашистским государством, которое начало войну со своим мирным соседом".Интересно, что, согласно изданию Forbes, оно получало и получает от предпринимателей российского происхождения, которые убежали на Запад, постоянный поток просьб "не называть их российскими бизнесменами". Характерный пример: беглый миллиардер Юрий Мильнер вместо слова "здрасьте" первым делом сообщает, что "он не посещал Россию с 2014 года, у него в России нет активов, 97% его личного состояния заработано за пределами России, а главное — он никогда не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным". Просил себя не называть российским гражданином и основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров.Однако, несмотря на все ужимки и прыжки, для подавляющего большинства бизнесменов-предателей сладкая жизнь на Западе стала давать трещину, потому что коллективный Запад начал закручивать гайки не по соцсетям, а по паспорту (в том числе старому). Именно поэтому на фоне санкций, рестрикций и конфискаций многие "бывшие люди" захотели стать россиянами снова — на льготной основе.Впрочем, тех, кто решил подстраховаться и оставить российское гражданство на черный день, гораздо больше. По данным издания Newsweek, в 2022 году из 111 миллиардеров российского происхождения 40% имели паспорт другой страны, а шесть процентов — два паспорта и более.По мнению ряда отечественных обозревателей, сейчас мы становимся свидетелями массового тихого переобувания, когда в Россию обратно просачиваются беглые звезды и бизнесмены, которые в свое время выступали против СВО, дискредитировали российскую армию, оскорбляли народ и руководство страны.О данной ситуации точно высказался известный кинорежиссер и культурный деятель России Никита Михалков: "Они сидят в комфортных условиях, говорят что хотят, делают что хотят. Никто их в тюрьму не сажает. Они уезжают из своих стран, работают, живут, наговорят, потом возвращаются, продолжают уютно жить. Все сказанное им про отсутствие свободы слова никак не мешает ему наслаждаться собой и пить турецкий кофе".По поводу тех, кто отказался от российского гражданства, правительство страны свое слово сказало. Остается надеяться, что подобное слово будет сказано и по поводу тех, кто сохраняет российский паспорт исключительно как "план Б" или возможность хорошо заработать, чтобы потом заниматься любимым делом в Лондоне, Женеве и Дюссельдорфе.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html

https://ria.ru/20241031/dolgi-1981032436.html

https://ria.ru/20241003/oppozitsiya-1976009071.html

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аналитика, россия