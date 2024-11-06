https://ria.ru/20241106/obstrel-1982055287.html

Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 06.11.2024

Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:11

2024-11-06T00:11

2024-11-06T00:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего было выпущено 52 боеприпаса. По данным представительства, поступила информация о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия