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Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/obstrel-1982055287.html
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 06.11.2024
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:11
2024-11-06T00:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего было выпущено 52 боеприпаса. По данным представительства, поступила информация о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего было выпущено 52 боеприпаса.
По данным представительства, поступила информация о ранении одного мирного жителя.
За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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