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Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 06.11.2024
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:11
2024-11-06T00:11
2024-11-06T00:11
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего было выпущено 52 боеприпаса. По данным представительства, поступила информация о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию республики