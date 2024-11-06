В ОБСЕ оценили организацию выборов в США
Миссия ОБСЕ: выборы в США были организованы профессионально, прошли гладко
© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели голосуют на выборах президента США в библиотеке Рорнальда Рейгана в Сими-Вэлли
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели голосуют на выборах президента США в библиотеке Рорнальда Рейгана в Сими-Вэлли
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Выборы в США были организованы профессионально, прошли мирно и гладко, заявил представитель миссии ОБСЕ Тамас Месзерикс.
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"Эти выборы были профессионально организованы, день выборов прошел мирно и гладко там, где мы наблюдали", - сообщил он журналистам на брифинге.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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