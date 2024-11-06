https://ria.ru/20241106/obse-1982324468.html

В ОБСЕ оценили организацию выборов в США

В ОБСЕ оценили организацию выборов в США - РИА Новости, 06.11.2024

В ОБСЕ оценили организацию выборов в США

Выборы в США были организованы профессионально, прошли мирно и гладко, заявил представитель миссии ОБСЕ Тамас Месзерикс. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:45

2024-11-06T23:45

2024-11-06T23:45

в мире

сша

флорида

дональд трамп

камала харрис

обсе

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Выборы в США были организованы профессионально, прошли мирно и гладко, заявил представитель миссии ОБСЕ Тамас Месзерикс. "Эти выборы были профессионально организованы, день выборов прошел мирно и гладко там, где мы наблюдали", - сообщил он журналистам на брифинге. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ssha-1981995873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, камала харрис, обсе