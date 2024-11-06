https://ria.ru/20241106/oborudovanie-1982224985.html

Оборудование для вентиляции начнут производить в Смоленской области

Оборудование для вентиляции начнут производить в Смоленской области - РИА Новости, 06.11.2024

Оборудование для вентиляции начнут производить в Смоленской области

Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха начнут производить в Смоленской области при поддержке правительства региона, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:43

2024-11-06T15:43

2024-11-06T15:43

смоленская область

василий анохин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха начнут производить в Смоленской области при поддержке правительства региона, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Резидент индустриального парка "Феникс" – компания "Вертро Смоленск" – при поддержке правительства области создаст производство оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха. Для будущих промышленных объектов уже ведется активное строительство, а объем вложений в проект составит более 250 миллионов рублей. "Компания-инвестор производит кондиционеры, промышленные вентиляторы, системы холодоснабжения и другое оборудование, которое пользуется спросом по всей России, а также поставляется в Беларусь и Казахстан. Новое предприятие на территории индустриального парка "Феникс" позволит значительно нарастить объемы выпускаемой продукции и создать 55 современных высокооплачиваемых рабочих мест для жителей нашего региона", - написан Анохин. Он также отметил, что правительство области продолжит оказывать инвестору поддержку в создании нового производства.

https://ria.ru/20241102/anokhin-1981512895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, россия