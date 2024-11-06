Рейтинг@Mail.ru
Оборудование для вентиляции начнут производить в Смоленской области - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:43 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/oborudovanie-1982224985.html
Оборудование для вентиляции начнут производить в Смоленской области
Оборудование для вентиляции начнут производить в Смоленской области - РИА Новости, 06.11.2024
Оборудование для вентиляции начнут производить в Смоленской области
Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха начнут производить в Смоленской области при поддержке правительства региона, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:43
2024-11-06T15:43
смоленская область
василий анохин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха начнут производить в Смоленской области при поддержке правительства региона, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Резидент индустриального парка "Феникс" – компания "Вертро Смоленск" – при поддержке правительства области создаст производство оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха. Для будущих промышленных объектов уже ведется активное строительство, а объем вложений в проект составит более 250 миллионов рублей. "Компания-инвестор производит кондиционеры, промышленные вентиляторы, системы холодоснабжения и другое оборудование, которое пользуется спросом по всей России, а также поставляется в Беларусь и Казахстан. Новое предприятие на территории индустриального парка "Феникс" позволит значительно нарастить объемы выпускаемой продукции и создать 55 современных высокооплачиваемых рабочих мест для жителей нашего региона", - написан Анохин. Он также отметил, что правительство области продолжит оказывать инвестору поддержку в создании нового производства.
https://ria.ru/20241102/anokhin-1981512895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_142:0:1758:1212_1920x0_80_0_0_a0f0c12ea4cf6c66f7e640c643cab31e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Россия

Оборудование для вентиляции начнут производить в Смоленской области

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха начнут производить в Смоленской области при поддержке правительства региона, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Резидент индустриального парка "Феникс" – компания "Вертро Смоленск" – при поддержке правительства области создаст производство оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха. Для будущих промышленных объектов уже ведется активное строительство, а объем вложений в проект составит более 250 миллионов рублей.
"Компания-инвестор производит кондиционеры, промышленные вентиляторы, системы холодоснабжения и другое оборудование, которое пользуется спросом по всей России, а также поставляется в Беларусь и Казахстан. Новое предприятие на территории индустриального парка "Феникс" позволит значительно нарастить объемы выпускаемой продукции и создать 55 современных высокооплачиваемых рабочих мест для жителей нашего региона", - написан Анохин.
Он также отметил, что правительство области продолжит оказывать инвестору поддержку в создании нового производства.
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Анохин: Смоленская область показывает рост по основным сферам экономики
2 ноября, 13:03
 
Смоленская областьВасилий АнохинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала