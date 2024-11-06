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Политика США привела к проигрышному положению Киева на фронте, пишет NYT - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/nyt-1982303976.html
Политика США привела к проигрышному положению Киева на фронте, пишет NYT
Политика США привела к проигрышному положению Киева на фронте, пишет NYT - РИА Новости, 06.11.2024
Политика США привела к проигрышному положению Киева на фронте, пишет NYT
Политика нынешней администрации США привела лишь к проигрышному положению Украины на фронте, пишет газета New York Times со ссылкой на бывших украинских... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:01
2024-11-06T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Политика нынешней администрации США привела лишь к проигрышному положению Украины на фронте, пишет газета New York Times со ссылкой на бывших украинских чиновников, военных аналитиков и дипломатов. "Разочарование в отношении США глубоко укоренилось в воинских частях и в Киеве из-за медленных поставок оружия и ограничений, запрещающих его использование по целям внутри России, за исключением узкой полосы на границе. Нынешняя политика привела только к проигрышной ситуации на фронте", - говорится в публикации издания. Украинский военный Павел Величко заявил газете, что Украина должна перестать надеяться "на чудо из-за океана". Он также отметил, что результаты выборов в США могут заставить Европу взять на себя более активную роль в украинском конфликте. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп, одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982288278.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
Политика США привела к проигрышному положению Киева на фронте, пишет NYT

NYT: политика нынешней власти США привела к проигрышному положению ВСУ на фронте

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Политика нынешней администрации США привела лишь к проигрышному положению Украины на фронте, пишет газета New York Times со ссылкой на бывших украинских чиновников, военных аналитиков и дипломатов.
"Разочарование в отношении США глубоко укоренилось в воинских частях и в Киеве из-за медленных поставок оружия и ограничений, запрещающих его использование по целям внутри России, за исключением узкой полосы на границе. Нынешняя политика привела только к проигрышной ситуации на фронте", - говорится в публикации издания.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа
Вчера, 18:29
Украинский военный Павел Величко заявил газете, что Украина должна перестать надеяться "на чудо из-за океана". Он также отметил, что результаты выборов в США могут заставить Европу взять на себя более активную роль в украинском конфликте.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"
Вчера, 15:27
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп, одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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