https://ria.ru/20241106/nko-1982187188.html

Смоленская область заняла третье место по скорости развития НКО в РФ

Смоленская область заняла третье место по скорости развития НКО в РФ - РИА Новости, 06.11.2024

Смоленская область заняла третье место по скорости развития НКО в РФ

Смоленская область заняла третье место по скорости развития некоммерческого сектора в России за 2024 год, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:20

2024-11-06T13:20

2024-11-06T13:20

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

raex

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Смоленская область заняла третье место по скорости развития некоммерческого сектора в России за 2024 год, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Успехи смоленских общественных организаций были оценены в рамках общероссийского рейтинга "Регион-НКО", составленного агентством Raex. "Смоленская область показала существенный рост по многим показателям – устойчивости некоммерческих организаций, онлайн-доступности информации о поддержке социально-ориентированных НКО, социальной значимости проектов, реализуемых общественниками, и целому ряду других критериев", - написал Анохин. Он отметил, что некоммерческий сектор региона также оказался на втором месте в категории "экономическая значимость" рейтинга. Этот показатель отражает результативность работы НКО в сфере социального предпринимательства. Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе правительства области, региональной общественной палаты, ресурсного центра НКО и почти 1300 некоммерческих организаций, отметил глава региона. Губернатор также поблагодарил смоленских общественников за неравнодушие и профессионализм. Анохин добавил, что нужно продолжать совместными усилиями развивать регион и дальше.

https://ria.ru/20241102/anokhin-1981512895.html

https://ria.ru/20241101/anokhin-1981390499.html

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смоленская область, россия, василий анохин, raex