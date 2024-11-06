https://ria.ru/20241106/nko-1982187188.html
Смоленская область заняла третье место по скорости развития НКО в РФ
Смоленская область заняла третье место по скорости развития НКО в РФ - РИА Новости, 06.11.2024
Смоленская область заняла третье место по скорости развития НКО в РФ
Смоленская область заняла третье место по скорости развития некоммерческого сектора в России за 2024 год, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:20
2024-11-06T13:20
2024-11-06T13:20
смоленская область
смоленская область
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василий анохин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Смоленская область заняла третье место по скорости развития некоммерческого сектора в России за 2024 год, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Успехи смоленских общественных организаций были оценены в рамках общероссийского рейтинга "Регион-НКО", составленного агентством Raex. "Смоленская область показала существенный рост по многим показателям – устойчивости некоммерческих организаций, онлайн-доступности информации о поддержке социально-ориентированных НКО, социальной значимости проектов, реализуемых общественниками, и целому ряду других критериев", - написал Анохин. Он отметил, что некоммерческий сектор региона также оказался на втором месте в категории "экономическая значимость" рейтинга. Этот показатель отражает результативность работы НКО в сфере социального предпринимательства. Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе правительства области, региональной общественной палаты, ресурсного центра НКО и почти 1300 некоммерческих организаций, отметил глава региона. Губернатор также поблагодарил смоленских общественников за неравнодушие и профессионализм. Анохин добавил, что нужно продолжать совместными усилиями развивать регион и дальше.
https://ria.ru/20241102/anokhin-1981512895.html
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смоленская область, россия, василий анохин, raex
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, RAEX
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Смоленская область заняла третье место по скорости развития некоммерческого сектора в России за 2024 год, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Успехи смоленских общественных организаций были оценены в рамках общероссийского рейтинга "Регион-НКО", составленного агентством Raex
.
"Смоленская область показала существенный рост по многим показателям – устойчивости некоммерческих организаций, онлайн-доступности информации о поддержке социально-ориентированных НКО, социальной значимости проектов, реализуемых общественниками, и целому ряду других критериев", - написал Анохин.
Он отметил, что некоммерческий сектор региона также оказался на втором месте в категории "экономическая значимость" рейтинга. Этот показатель отражает результативность работы НКО в сфере социального предпринимательства.
Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе правительства области, региональной общественной палаты, ресурсного центра НКО и почти 1300 некоммерческих организаций, отметил глава региона.
Губернатор также поблагодарил смоленских общественников за неравнодушие и профессионализм. Анохин добавил, что нужно продолжать совместными усилиями развивать регион и дальше.