https://ria.ru/20241106/nikolaev-1982103899.html

Подполье сообщило об ударе по электроподстанции и базе в Николаеве

Подполье сообщило об ударе по электроподстанции и базе в Николаеве - РИА Новости, 06.11.2024

Подполье сообщило об ударе по электроподстанции и базе в Николаеве

Удар нанесен по электроподстанции, а также по базе в Николаевской области, где предположительно было более 100 сотрудников военкоматов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:44

2024-11-06T07:44

2024-11-06T09:15

специальная военная операция на украине

первомайск

россия

николаевская область

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Удар нанесен по электроподстанции, а также по базе в Николаевской области, где предположительно было более 100 сотрудников военкоматов, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Николаевская область, прилет по военным и энергетическим объектам. Около трех часов ночи 6 ноября в стороне Первомайска раздалось три взрыва", — сообщил Лебедев. По его словам, ранее в Первомайске размещались ракетные дивизионы, сейчас военные части "часто используются бандеровцами". Кроме того, по данным Лебедева, в Первомайск было направлено более ста работников ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.). "Есть большая вероятность, что прилетело именно к ним. ТЦК останавливались на базах отдыха в районе Мигия. Еще два прилета были в городскую подстанцию, после чего пропало электричество и под утро пропал интернет", — добавил Лебедев.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html

https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982092529.html

первомайск

россия

николаевская область

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первомайск, россия, николаевская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины