https://ria.ru/20241106/nikolaev-1982103899.html
Подполье сообщило об ударе по электроподстанции и базе в Николаеве
Подполье сообщило об ударе по электроподстанции и базе в Николаеве - РИА Новости, 06.11.2024
Подполье сообщило об ударе по электроподстанции и базе в Николаеве
Удар нанесен по электроподстанции, а также по базе в Николаевской области, где предположительно было более 100 сотрудников военкоматов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:44
2024-11-06T07:44
2024-11-06T09:15
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николаевская область
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Удар нанесен по электроподстанции, а также по базе в Николаевской области, где предположительно было более 100 сотрудников военкоматов, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Николаевская область, прилет по военным и энергетическим объектам. Около трех часов ночи 6 ноября в стороне Первомайска раздалось три взрыва", — сообщил Лебедев. По его словам, ранее в Первомайске размещались ракетные дивизионы, сейчас военные части "часто используются бандеровцами". Кроме того, по данным Лебедева, в Первомайск было направлено более ста работников ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.). "Есть большая вероятность, что прилетело именно к ним. ТЦК останавливались на базах отдыха в районе Мигия. Еще два прилета были в городскую подстанцию, после чего пропало электричество и под утро пропал интернет", — добавил Лебедев.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982092529.html
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первомайск, россия, николаевская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Россия, Николаевская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по электроподстанции и базе в Николаеве
Подполье: ВС России нанесли удар по электроподстанции и базе в Николаеве