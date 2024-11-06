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Невада столкнулась с проблемой несоответствия подписей, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
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07:59 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/nevada-1982105072.html
Невада столкнулась с проблемой несоответствия подписей, пишут СМИ
Невада столкнулась с проблемой несоответствия подписей, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Невада столкнулась с проблемой несоответствия подписей, пишут СМИ
Американский колеблющийся штат Невада, в котором ни одна из партий не обладает однозначным перевесом, столкнулся с проблемой несоответствия физических подписей... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:59
2024-11-06T07:59
в мире
невада
сша
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камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский колеблющийся штат Невада, в котором ни одна из партий не обладает однозначным перевесом, столкнулся с проблемой несоответствия физических подписей в бюллетенях и их электронных аналогов у тысяч избирателей, сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, чиновники штата в срочном порядке связываются с молодыми избирателями, чтобы подтвердить их голоса. Эта проблема возникла из-за того, что многие подростки и молодые люди ставят только электронные подписи. "Они (молодежь) живут в цифровом мире, в реальной жизни они не пользовались настоящей подписью", - заявил CNN госсекретарь штата Франциско Агилар. Как отмечает телеканал, например, в округе Кларк требуется верификация более 11 тысячи бюллетеней из-за несоответствия подписей. На это, указывает Агилар, уйдет некоторое время. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, невада, сша, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Невада, США, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Невада столкнулась с проблемой несоответствия подписей, пишут СМИ

CNN: штат Невада столкнулся с проблемой несоответствия подписей в бюллетенях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский колеблющийся штат Невада, в котором ни одна из партий не обладает однозначным перевесом, столкнулся с проблемой несоответствия физических подписей в бюллетенях и их электронных аналогов у тысяч избирателей, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, чиновники штата в срочном порядке связываются с молодыми избирателями, чтобы подтвердить их голоса. Эта проблема возникла из-за того, что многие подростки и молодые люди ставят только электронные подписи.
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"Они (молодежь) живут в цифровом мире, в реальной жизни они не пользовались настоящей подписью", - заявил CNN госсекретарь штата Франциско Агилар.
Как отмечает телеканал, например, в округе Кларк требуется верификация более 11 тысячи бюллетеней из-за несоответствия подписей. На это, указывает Агилар, уйдет некоторое время.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреНевадаСШААризонаКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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