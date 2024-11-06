https://ria.ru/20241106/nevada-1982105072.html

Невада столкнулась с проблемой несоответствия подписей, пишут СМИ

Невада столкнулась с проблемой несоответствия подписей, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024

Невада столкнулась с проблемой несоответствия подписей, пишут СМИ

Американский колеблющийся штат Невада, в котором ни одна из партий не обладает однозначным перевесом, столкнулся с проблемой несоответствия физических подписей... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:59

2024-11-06T07:59

2024-11-06T07:59

в мире

невада

сша

аризона

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский колеблющийся штат Невада, в котором ни одна из партий не обладает однозначным перевесом, столкнулся с проблемой несоответствия физических подписей в бюллетенях и их электронных аналогов у тысяч избирателей, сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, чиновники штата в срочном порядке связываются с молодыми избирателями, чтобы подтвердить их голоса. Эта проблема возникла из-за того, что многие подростки и молодые люди ставят только электронные подписи. "Они (молодежь) живут в цифровом мире, в реальной жизни они не пользовались настоящей подписью", - заявил CNN госсекретарь штата Франциско Агилар. Как отмечает телеканал, например, в округе Кларк требуется верификация более 11 тысячи бюллетеней из-за несоответствия подписей. На это, указывает Агилар, уйдет некоторое время. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, невада, сша, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024