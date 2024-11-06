Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/neft-1982196583.html
Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года
Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года - РИА Новости, 06.11.2024
Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года
Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:12
2024-11-06T14:12
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109303_0:299:3047:2013_1920x0_80_0_0_7f5c13381bba369be0fa9d7b4daa44a0.jpg
СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Объем переработки может быть на 1%, максимум на 2% ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что может даже и выйдем на уровень прошлого года", - сказал Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что имевшие место в этом году инциденты на НПЗ практически не повлияют на нефтепереработку. "Инциденты носили локальный характер, (НПЗ - ред.) были восстановлены", - сказал он.
https://ria.ru/20241101/ssha-1981263435.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109303_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_2ab565bc8587e45a1c2dfe3630b3f364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года

Новак: нефтепереработка в России снизится в 2024 году максимум на 1-2 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Объем переработки может быть на 1%, максимум на 2% ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что может даже и выйдем на уровень прошлого года", - сказал Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что имевшие место в этом году инциденты на НПЗ практически не повлияют на нефтепереработку. "Инциденты носили локальный характер, (НПЗ - ред.) были восстановлены", - сказал он.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
США заказали ежедневные сводки о цене российской нефти на фоне санкций
1 ноября, 05:21
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала