https://ria.ru/20241106/neft-1982196583.html

Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года

Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года - РИА Новости, 06.11.2024

Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года

Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:12

2024-11-06T14:12

2024-11-06T14:12

экономика

россия

александр новак

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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Объем переработки может быть на 1%, максимум на 2% ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что может даже и выйдем на уровень прошлого года", - сказал Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что имевшие место в этом году инциденты на НПЗ практически не повлияют на нефтепереработку. "Инциденты носили локальный характер, (НПЗ - ред.) были восстановлены", - сказал он.

https://ria.ru/20241101/ssha-1981263435.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак