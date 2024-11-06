https://ria.ru/20241106/neft-1982196583.html
Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года
Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года - РИА Новости, 06.11.2024
Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года
Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:12
2024-11-06T14:12
2024-11-06T14:12
экономика
россия
александр новак
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Объем переработки может быть на 1%, максимум на 2% ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что может даже и выйдем на уровень прошлого года", - сказал Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что имевшие место в этом году инциденты на НПЗ практически не повлияют на нефтепереработку. "Инциденты носили локальный характер, (НПЗ - ред.) были восстановлены", - сказал он.
https://ria.ru/20241101/ssha-1981263435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о снижении нефтепереработки в России по итогам года
Новак: нефтепереработка в России снизится в 2024 году максимум на 1-2 процента