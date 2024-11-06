https://ria.ru/20241106/neft-1982181593.html

Эксперт рассказал о влиянии победы Трампа на нефтяные цены

Эксперт рассказал о влиянии победы Трампа на нефтяные цены - РИА Новости, 06.11.2024

Эксперт рассказал о влиянии победы Трампа на нефтяные цены

Мировые цены на нефть станут колебаться ещё более резко, если Дональд Трамп официально снова станет президентом США, этому могут способствовать его... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:57

2024-11-06T12:57

2024-11-06T12:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

сша

иран

вашингтон (штат)

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть станут колебаться ещё более резко, если Дональд Трамп официально снова станет президентом США, этому могут способствовать его противоречивая нефтяная политика, поделился мнением с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. "Нефтяные цены станут более волатильными и еще менее предсказуемыми", - предположил Белогорьев дальнейшее развитие событий после инаугурации Трампа. "Трамп годами создавал вокруг себя ареол непредсказуемого, импульсивного политика. Поэтому его возвращение в Белый дом может иметь противоречивые последствия для сырьевых рынков. С одной стороны, он явно будет поощрять рост добычи и экспорта нефти в самих США, в том числе может снять запрет на новое бурение на федеральных землях (впрочем, это не даст быстрого эффекта) и, в целом, смягчить экологические и тем более "климатические" требования к нефтяникам", - пояснил эксперт. "Но с другой стороны, многие ждут от Трампа резкого ужесточения политики в отношении Ирана и, прежде всего, возвращения к полноценному соблюдению действующих санкций против иранского нефтяного экспорта", - добавил Белогорьев. По его словам, администрация уходящего президента Джо Байдена в последние три года "демонстративно закрывала глаза" на рост добычи и экспорта нефти в Иране и Венесуэле, сделав своим приоритетом давление на российский экспорт. Поэтому возвращение Трампа вполне может привести к сокращению иранской добычи, считает эксперт.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959542994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, экономика