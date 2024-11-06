Эксперт рассказал о влиянии победы Трампа на нефтяные цены
Эксперт Белогорьев: победа Трампа усилит волатильность цен на нефть
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть станут колебаться ещё более резко, если Дональд Трамп официально снова станет президентом США, этому могут способствовать его противоречивая нефтяная политика, поделился мнением с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
"Нефтяные цены станут более волатильными и еще менее предсказуемыми", - предположил Белогорьев дальнейшее развитие событий после инаугурации Трампа.
"Трамп годами создавал вокруг себя ареол непредсказуемого, импульсивного политика. Поэтому его возвращение в Белый дом может иметь противоречивые последствия для сырьевых рынков. С одной стороны, он явно будет поощрять рост добычи и экспорта нефти в самих США, в том числе может снять запрет на новое бурение на федеральных землях (впрочем, это не даст быстрого эффекта) и, в целом, смягчить экологические и тем более "климатические" требования к нефтяникам", - пояснил эксперт.
"Но с другой стороны, многие ждут от Трампа резкого ужесточения политики в отношении Ирана и, прежде всего, возвращения к полноценному соблюдению действующих санкций против иранского нефтяного экспорта", - добавил Белогорьев.
По его словам, администрация уходящего президента Джо Байдена в последние три года "демонстративно закрывала глаза" на рост добычи и экспорта нефти в Иране и Венесуэле, сделав своим приоритетом давление на российский экспорт. Поэтому возвращение Трампа вполне может привести к сокращению иранской добычи, считает эксперт.