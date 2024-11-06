https://ria.ru/20241106/nbc-1982101136.html

Харрис перехватила лидерство у Трампа в штате Орегон

Харрис перехватила лидерство у Трампа в штате Орегон - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис перехватила лидерство у Трампа в штате Орегон

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обогнала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа в штате Орегон, набирая 56%... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:22

2024-11-06T07:22

2024-11-06T07:30

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орегон

выборы президента сша — 2024

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обогнала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа в штате Орегон, набирая 56% голосов против 41,4%, свидетельствует прогноз, опубликованный телеканалом NBC.Орегон не относится к числу ключевых штатов, и исход голосования в этом регионе не окажет решающего влияния на исход президентских выборов.

орегон

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, орегон, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, сша