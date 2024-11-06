https://ria.ru/20241106/nbc-1982101136.html
Харрис перехватила лидерство у Трампа в штате Орегон
Харрис перехватила лидерство у Трампа в штате Орегон - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис перехватила лидерство у Трампа в штате Орегон
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обогнала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа в штате Орегон, набирая 56%... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:22
2024-11-06T07:22
2024-11-06T07:30
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обогнала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа в штате Орегон, набирая 56% голосов против 41,4%, свидетельствует прогноз, опубликованный телеканалом NBC.Орегон не относится к числу ключевых штатов, и исход голосования в этом регионе не окажет решающего влияния на исход президентских выборов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, орегон, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, сша
В мире, Орегон, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис, США
Харрис перехватила лидерство у Трампа в штате Орегон
NBC: Харрис лидирует в Орегоне, набирая 56 процентов голосов