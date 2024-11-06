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Экс-глава МИД Украины: стране будет труднее вступить в НАТО при Трампе - РИА Новости, 06.11.2024
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22:14 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/nato-1982318092.html
Экс-глава МИД Украины: стране будет труднее вступить в НАТО при Трампе
Экс-глава МИД Украины: стране будет труднее вступить в НАТО при Трампе - РИА Новости, 06.11.2024
Экс-глава МИД Украины: стране будет труднее вступить в НАТО при Трампе
Украине будет труднее вступить в НАТО с приходом к власти администрации республиканца Дональда Трампа, чем при Джо Байдене, считает бывший посол Украины в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:14
2024-11-06T22:14
в мире
украина
сша
великобритания
дональд трамп
джо байден
вадим пристайко
нато
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украине будет труднее вступить в НАТО с приходом к власти администрации республиканца Дональда Трампа, чем при Джо Байдене, считает бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко. "При Трампе Украине будет труднее вступить в НАТО, чем при Джо Байдене. Однако у Киева есть аргумент, который заключается в том, что Украина способна способствовать безопасности в Североатлантическом регионе и разделяет принципы блока", - приводит слова Пристайко украинское издание "Зеркало недели". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982170493.html
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в мире, украина, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден, вадим пристайко, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Великобритания, Дональд Трамп, Джо Байден, Вадим Пристайко, НАТО, Выборы президента США — 2024
Экс-глава МИД Украины: стране будет труднее вступить в НАТО при Трампе

Пристайко: Украине будет труднее вступить в НАТО при Трампе, чем при Байдене

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украине будет труднее вступить в НАТО с приходом к власти администрации республиканца Дональда Трампа, чем при Джо Байдене, считает бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко.
"При Трампе Украине будет труднее вступить в НАТО, чем при Джо Байдене. Однако у Киева есть аргумент, который заключается в том, что Украина способна способствовать безопасности в Североатлантическом регионе и разделяет принципы блока", - приводит слова Пристайко украинское издание "Зеркало недели".
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа
Вчера, 12:20
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Погрузилась в уныние": на Западе раскрыли реакцию Украины на победу Трампа
Вчера, 21:29
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияДональд ТрампДжо БайденВадим ПристайкоНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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