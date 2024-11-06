Экс-глава МИД Украины: стране будет труднее вступить в НАТО при Трампе
Пристайко: Украине будет труднее вступить в НАТО при Трампе, чем при Байдене
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украине будет труднее вступить в НАТО с приходом к власти администрации республиканца Дональда Трампа, чем при Джо Байдене, считает бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко.
"При Трампе Украине будет труднее вступить в НАТО, чем при Джо Байдене. Однако у Киева есть аргумент, который заключается в том, что Украина способна способствовать безопасности в Североатлантическом регионе и разделяет принципы блока", - приводит слова Пристайко украинское издание "Зеркало недели".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.