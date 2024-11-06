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Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре - РИА Новости, 06.11.2024
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15:56 06.11.2024 (обновлено: 16:04 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/nato-1982230459.html
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре - РИА Новости, 06.11.2024
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря, сообщили в среду в пресс-службе альянса. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:56
2024-11-06T16:04
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря, сообщили в среду в пресс-службе альянса. "Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 декабря 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - указывается в сообщении.
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в мире, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря, сообщили в среду в пресс-службе альянса.
«
"Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 декабря 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - указывается в сообщении.
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