https://ria.ru/20241106/nato-1982230459.html

Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре

Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре - РИА Новости, 06.11.2024

Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря, сообщили в среду в пресс-службе альянса. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:56

2024-11-06T15:56

2024-11-06T16:04

в мире

брюссель

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря, сообщили в среду в пресс-службе альянса. "Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 декабря 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

брюссель

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, брюссель, марк рютте, нато