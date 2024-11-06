https://ria.ru/20241106/nato-1982230459.html
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре - РИА Новости, 06.11.2024
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря, сообщили в среду в пресс-службе альянса. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:56
2024-11-06T15:56
2024-11-06T16:04
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря, сообщили в среду в пресс-службе альянса. "Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 декабря 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря