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Количество наличных в экономике будет сокращаться, заявил Силуанов
Количество наличных в экономике будет сокращаться, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.11.2024
Количество наличных в экономике будет сокращаться, заявил Силуанов
Количество наличных денег в российской экономике будет сокращаться, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на форуме "Знание". РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:44
2024-11-06T12:44
2024-11-06T13:31
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Количество наличных денег в российской экономике будет сокращаться, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на форуме "Знание". "Количество наличных денег будет сокращаться — это точно", — сказал он.Глава ведомства отметил, что аналогичный процесс происходит во всех государствах мира. При этом Россия не просто тоже движется в этом направлении, а по некоторым параметрам находится "даже где-то впереди", заключил Силуанов.
https://ria.ru/20241106/kriptovalyuty-1982165542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Количество наличных в экономике будет сокращаться, заявил Силуанов
Силуанов спрогнозировал сокращение наличных денег в российской экономике