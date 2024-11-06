https://ria.ru/20241106/nalichnye-1982178775.html

Количество наличных в экономике будет сокращаться, заявил Силуанов

Количество наличных в экономике будет сокращаться, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.11.2024

Количество наличных в экономике будет сокращаться, заявил Силуанов

Количество наличных денег в российской экономике будет сокращаться, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на форуме "Знание". РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:44

2024-11-06T12:44

2024-11-06T13:31

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Количество наличных денег в российской экономике будет сокращаться, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на форуме "Знание". "Количество наличных денег будет сокращаться — это точно", — сказал он.Глава ведомства отметил, что аналогичный процесс происходит во всех государствах мира. При этом Россия не просто тоже движется в этом направлении, а по некоторым параметрам находится "даже где-то впереди", заключил Силуанов.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов