В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении
В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего за ВСУ
© Фото : Следственный комитет РФЗадержанный в аэропорту Домодедово гражданин Армении
© Фото : Следственный комитет РФ
Задержанный в аэропорту Домодедово гражданин Армении
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
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"В октябре 2024 года (Армен. — Прим. ред.) Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Он находился в розыске с августа, когда ему заочно предъявили обвинение в наемничестве.
Следствие установило, что в ноябре 2022 года Армен Балян через границу с Молдавией прибыл на Украину и до декабря 2023-го за деньги участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области.
На допросе после задержания он дал исчерпывающие показания и признал вину. Обвиняемый рассказал, что получил несколько ранений, а также подтвердил установленные следствием факты.
Так, Балян сообщил, что его часть, которая воевала на территории ДНР, расформировали, поскольку из-за боевых потерь в ней почти не осталось солдат.
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"Очередную контузию он получил в Херсонской области, во время попытки совместно с другими военнослужащими вооруженных формирований Украины проникнуть на берег реки Днепр", — добавили в СК.
Басманный районный суд арестовал обвиняемого.
Следствие продолжает выяснять обстоятельства и истинные цели его приезда в Россию, заключили в СК.