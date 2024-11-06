Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 06.11.2024 (обновлено: 14:34 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/naemnik-1982151313.html
В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении
В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении - РИА Новости, 06.11.2024
В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении
В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:12
2024-11-06T14:34
армения
херсонская область
луганская народная республика
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982183793_378:226:920:531_1920x0_80_0_0_f87de90273b6ec3bc979d837ae7ccdc9.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."В октябре 2024 года (Армен. — Прим. ред.) Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Он находился в розыске с августа, когда ему заочно предъявили обвинение в наемничестве.Следствие установило, что в ноябре 2022 года Армен Балян через границу с Молдавией прибыл на Украину и до декабря 2023-го за деньги участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области.На допросе после задержания он дал исчерпывающие показания и признал вину. Обвиняемый рассказал, что получил несколько ранений, а также подтвердил установленные следствием факты.Так, Балян сообщил, что его часть, которая воевала на территории ДНР, расформировали, поскольку из-за боевых потерь в ней почти не осталось солдат."Очередную контузию он получил в Херсонской области, во время попытки совместно с другими военнослужащими вооруженных формирований Украины проникнуть на берег реки Днепр", — добавили в СК.Басманный районный суд арестовал обвиняемого. Следствие продолжает выяснять обстоятельства и истинные цели его приезда в Россию, заключили в СК.
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
https://ria.ru/20241105/naemnik-1981865109.html
https://ria.ru/20241030/diversanty-1980929644.html
армения
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982183793_290:148:1009:687_1920x0_80_0_0_b0f54c8981d23b9ffa2f4a0b7c04b5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, херсонская область , луганская народная республика, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Армения, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении

В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего за ВСУ

© Фото : Следственный комитет РФЗадержанный в аэропорту Домодедово гражданин Армении
Задержанный в аэропорту Домодедово гражданин Армении - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Следственный комитет РФ
Задержанный в аэропорту Домодедово гражданин Армении
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
«
"В октябре 2024 года (Армен. — Прим. ред.) Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
5 ноября, 08:28
Он находился в розыске с августа, когда ему заочно предъявили обвинение в наемничестве.
Следствие установило, что в ноябре 2022 года Армен Балян через границу с Молдавией прибыл на Украину и до декабря 2023-го за деньги участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области.
На допросе после задержания он дал исчерпывающие показания и признал вину. Обвиняемый рассказал, что получил несколько ранений, а также подтвердил установленные следствием факты.
Кадр видео уничтожения диверсионной группы ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Раскрыто имя наемника из США, убитого при попытке прорыва ДРГ
5 ноября, 06:34
Так, Балян сообщил, что его часть, которая воевала на территории ДНР, расформировали, поскольку из-за боевых потерь в ней почти не осталось солдат.
«
"Очередную контузию он получил в Херсонской области, во время попытки совместно с другими военнослужащими вооруженных формирований Украины проникнуть на берег реки Днепр", — добавили в СК.
Басманный районный суд арестовал обвиняемого.
Следствие продолжает выяснять обстоятельства и истинные цели его приезда в Россию, заключили в СК.
Александр Майструк и Эдуард Усатенко во время заседания Первого Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Украинские диверсанты, готовившие атаки на российские АЭС, признали вину
30 октября, 15:12
 
АрменияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаДомодедово (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала