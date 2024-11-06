https://ria.ru/20241106/naemnik-1982151313.html

В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении

В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении - РИА Новости, 06.11.2024

В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении

В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:12

2024-11-06T11:12

2024-11-06T14:34

армения

херсонская область

луганская народная республика

домодедово (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."В октябре 2024 года (Армен. — Прим. ред.) Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Он находился в розыске с августа, когда ему заочно предъявили обвинение в наемничестве.Следствие установило, что в ноябре 2022 года Армен Балян через границу с Молдавией прибыл на Украину и до декабря 2023-го за деньги участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области.На допросе после задержания он дал исчерпывающие показания и признал вину. Обвиняемый рассказал, что получил несколько ранений, а также подтвердил установленные следствием факты.Так, Балян сообщил, что его часть, которая воевала на территории ДНР, расформировали, поскольку из-за боевых потерь в ней почти не осталось солдат."Очередную контузию он получил в Херсонской области, во время попытки совместно с другими военнослужащими вооруженных формирований Украины проникнуть на берег реки Днепр", — добавили в СК.Басманный районный суд арестовал обвиняемого. Следствие продолжает выяснять обстоятельства и истинные цели его приезда в Россию, заключили в СК.

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html

https://ria.ru/20241105/naemnik-1981865109.html

https://ria.ru/20241030/diversanty-1980929644.html

армения

херсонская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, херсонская область , луганская народная республика, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия