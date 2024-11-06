https://ria.ru/20241106/mvd-1982262164.html
МВД предупредило о росте популярности схемы "Мамонт" среди мошенников
МВД предупредило о росте популярности схемы "Мамонт" среди мошенников - РИА Новости, 06.11.2024
МВД предупредило о росте популярности схемы "Мамонт" среди мошенников
Среди мошенников вновь набирает популярность криминальная схема "Мамонт", предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:15
2024-11-06T17:15
2024-11-06T18:23
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Среди мошенников вновь набирает популярность криминальная схема "Мамонт", предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.В ведомстве напомнили, что раньше преступники по этой схеме воровали деньги и получали данные банковских карт под предлогом оформления покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов."В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку", — продолжили в ведомстве.Шпионская программа, вшитая в приложение, может перехватывать данные банковской карты и входящие СМС-коды.В МВД напомнили, что на сленге мошенников "мамонтом" называют жертву, а первые случаи применения этой схемы фиксировали еще в 2019 году.Новую популярность "Мамонт" обрел в преддверии новогодних праздников на фоне активизации покупок на маркетплейсах.
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о росте популярности схемы "Мамонт" среди мошенников
МВД предупредило россиян о росте популярности схемы "Мамонт" среди мошенников
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Среди мошенников вновь набирает популярность криминальная схема "Мамонт", предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале
.
В ведомстве напомнили, что раньше преступники по этой схеме воровали деньги и получали данные банковских карт под предлогом оформления покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов.
"В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку", — продолжили в ведомстве.
Шпионская программа, вшитая в приложение, может перехватывать данные банковской карты и входящие СМС-коды.
В МВД напомнили, что на сленге мошенников "мамонтом" называют жертву, а первые случаи применения этой схемы фиксировали еще в 2019 году.
Новую популярность "Мамонт" обрел в преддверии новогодних праздников на фоне активизации покупок на маркетплейсах.