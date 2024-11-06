https://ria.ru/20241106/murmansk-1982265617.html
Чибис считает, что Мурманск должен стать городом номер один в Арктике
Чибис считает, что Мурманск должен стать городом номер один в Арктике - РИА Новости, 06.11.2024
Чибис считает, что Мурманск должен стать городом номер один в Арктике
Для масштабного развития Арктики, Севморпути и реализации крупных проектов необходимо привлекать кадры и создавать комфортные условия на севере, поэтому власти... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:24
2024-11-06T17:24
2024-11-06T17:24
мурманская область
андрей чибис
мурманск
арктика
алексей чекунков
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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Для масштабного развития Арктики, Севморпути и реализации крупных проектов необходимо привлекать кадры и создавать комфортные условия на севере, поэтому власти Мурманской области ставят задачу сделать столицу региона городом номер один в Арктике, отметил губернатор Андрей Чибис. В среду глава региона стал участником дискуссии "Новое освоение Арктики", которая состоялась на площадке международного симпозиума "Создавая будущее". В своём выступлении Чибис подчеркнул, что Арктика имеет важное стратегическое значение для России, а ее будущее напрямую связано с развитием Северного морского пути, который служит транспортной артерией, укрепляющей экономические и логистические возможности страны. "Севморпуть – это скрепа нашей страны на Севере. Это вопрос не только экономического развития, но и глобальной безопасности, обеспечения суверенитета и сохранения ресурсов, которые есть в Арктике, для текущих и будущих поколений", – сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона. По словам губернатора, государство и компании сегодня вкладывают достаточно средств в развитие Северного морского пути, что дает серьезный толчок для экономического развития территорий. В ходе дискуссии министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков напомнил участникам, что по поручению президента правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых разработаны мастер-планы. В министерстве собирают лучшие практики, ведь в каждом населенном пункте есть что-то свое, есть интересные решения для того, чтобы строить и эксплуатировать объекты в условиях вечной мерзлоты, обеспечивать людей социальными услугами. "Это проект "Свой дом в Арктике" и северобусы в Мурманской области, теплые остановки Норильска и так далее. Мы уже собрали реестр, проанализировали более 250 таких технологий, и сейчас его расширяем, чтобы лучшие подходы тиражировать во всех арктических населенных пунктах", – подчеркнул Чекунков. Чибис добавил, что для реализации поставленных целей, в том числе связанных с развитием Северного морского пути, требуются кадры в Арктику и комплексные меры для того, чтобы условия жизни людей становились комфортнее. Он также привел в пример "Арктическую ипотеку", которая позволяет сегодня молодым людям пользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых. Власти инвестируют в образование, здравоохранение, спорт, благоустройство. И по оценкам федерального правительства, Мурманск входит в пятерку комфортных городов с непростым климатом. "Основная задача, которую мы перед собой ставим, она отражена в мастер-планах, – сделать Мурманск городом номер один в Арктике, где будут сконцентрированы и научный потенциал, и квалифицированные кадры для разных отраслей экономики. При такой поддержке со стороны федерального правительства у нас это получится", – подытожил губернатор.
https://ria.ru/20241105/turizm-1981897009.html
https://ria.ru/20241028/chibis-1980460289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей чибис, мурманск, арктика, алексей чекунков
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Арктика, Алексей Чекунков
МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Для масштабного развития Арктики, Севморпути и реализации крупных проектов необходимо привлекать кадры и создавать комфортные условия на севере, поэтому власти Мурманской области ставят задачу сделать столицу региона городом номер один в Арктике, отметил губернатор Андрей Чибис.
В среду глава региона стал участником дискуссии "Новое освоение Арктики", которая состоялась на площадке международного симпозиума "Создавая будущее".
В своём выступлении Чибис подчеркнул, что Арктика имеет важное стратегическое значение для России
, а ее будущее напрямую связано с развитием Северного морского пути, который служит транспортной артерией, укрепляющей экономические и логистические возможности страны.
"Севморпуть – это скрепа нашей страны на Севере
. Это вопрос не только экономического развития, но и глобальной безопасности, обеспечения суверенитета и сохранения ресурсов, которые есть в Арктике, для текущих и будущих поколений", – сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.
По словам губернатора, государство и компании сегодня вкладывают достаточно средств в развитие Северного морского пути, что дает серьезный толчок для экономического развития территорий. В ходе дискуссии министр РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексей Чекунков
напомнил участникам, что по поручению президента правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых разработаны мастер-планы. В министерстве собирают лучшие практики, ведь в каждом населенном пункте есть что-то свое, есть интересные решения для того, чтобы строить и эксплуатировать объекты в условиях вечной мерзлоты, обеспечивать людей социальными услугами.
"Это проект "Свой дом в Арктике" и северобусы в Мурманской области, теплые остановки Норильска
и так далее. Мы уже собрали реестр, проанализировали более 250 таких технологий, и сейчас его расширяем, чтобы лучшие подходы тиражировать во всех арктических населенных пунктах", – подчеркнул Чекунков.
Чибис добавил, что для реализации поставленных целей, в том числе связанных с развитием Северного морского пути, требуются кадры в Арктику и комплексные меры для того, чтобы условия жизни людей становились комфортнее. Он также привел в пример "Арктическую ипотеку", которая позволяет сегодня молодым людям пользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых. Власти инвестируют в образование, здравоохранение, спорт, благоустройство. И по оценкам федерального правительства, Мурманск входит в пятерку комфортных городов с непростым климатом.
"Основная задача, которую мы перед собой ставим, она отражена в мастер-планах, – сделать Мурманск городом номер один в Арктике, где будут сконцентрированы и научный потенциал, и квалифицированные кадры для разных отраслей экономики. При такой поддержке со стороны федерального правительства у нас это получится", – подытожил губернатор.