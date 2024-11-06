Рейтинг@Mail.ru
Чибис считает, что Мурманск должен стать городом номер один в Арктике - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
17:24 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/murmansk-1982265617.html
Чибис считает, что Мурманск должен стать городом номер один в Арктике
Чибис считает, что Мурманск должен стать городом номер один в Арктике - РИА Новости, 06.11.2024
Чибис считает, что Мурманск должен стать городом номер один в Арктике
Для масштабного развития Арктики, Севморпути и реализации крупных проектов необходимо привлекать кадры и создавать комфортные условия на севере, поэтому власти... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:24
2024-11-06T17:24
мурманская область
андрей чибис
мурманск
арктика
алексей чекунков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966845_0:11:3141:1778_1920x0_80_0_0_6d8764456cd0626d6b158ca419bec2b7.jpg
МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Для масштабного развития Арктики, Севморпути и реализации крупных проектов необходимо привлекать кадры и создавать комфортные условия на севере, поэтому власти Мурманской области ставят задачу сделать столицу региона городом номер один в Арктике, отметил губернатор Андрей Чибис. В среду глава региона стал участником дискуссии "Новое освоение Арктики", которая состоялась на площадке международного симпозиума "Создавая будущее". В своём выступлении Чибис подчеркнул, что Арктика имеет важное стратегическое значение для России, а ее будущее напрямую связано с развитием Северного морского пути, который служит транспортной артерией, укрепляющей экономические и логистические возможности страны. "Севморпуть – это скрепа нашей страны на Севере. Это вопрос не только экономического развития, но и глобальной безопасности, обеспечения суверенитета и сохранения ресурсов, которые есть в Арктике, для текущих и будущих поколений", – сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона. По словам губернатора, государство и компании сегодня вкладывают достаточно средств в развитие Северного морского пути, что дает серьезный толчок для экономического развития территорий. В ходе дискуссии министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков напомнил участникам, что по поручению президента правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых разработаны мастер-планы. В министерстве собирают лучшие практики, ведь в каждом населенном пункте есть что-то свое, есть интересные решения для того, чтобы строить и эксплуатировать объекты в условиях вечной мерзлоты, обеспечивать людей социальными услугами. "Это проект "Свой дом в Арктике" и северобусы в Мурманской области, теплые остановки Норильска и так далее. Мы уже собрали реестр, проанализировали более 250 таких технологий, и сейчас его расширяем, чтобы лучшие подходы тиражировать во всех арктических населенных пунктах", – подчеркнул Чекунков. Чибис добавил, что для реализации поставленных целей, в том числе связанных с развитием Северного морского пути, требуются кадры в Арктику и комплексные меры для того, чтобы условия жизни людей становились комфортнее. Он также привел в пример "Арктическую ипотеку", которая позволяет сегодня молодым людям пользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых. Власти инвестируют в образование, здравоохранение, спорт, благоустройство. И по оценкам федерального правительства, Мурманск входит в пятерку комфортных городов с непростым климатом. "Основная задача, которую мы перед собой ставим, она отражена в мастер-планах, – сделать Мурманск городом номер один в Арктике, где будут сконцентрированы и научный потенциал, и квалифицированные кадры для разных отраслей экономики. При такой поддержке со стороны федерального правительства у нас это получится", – подытожил губернатор.
https://ria.ru/20241105/turizm-1981897009.html
https://ria.ru/20241028/chibis-1980460289.html
мурманск
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966845_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_e09cbf27d6567ea226e41d3a92dc5761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей чибис, мурманск, арктика, алексей чекунков
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Арктика, Алексей Чекунков

Чибис считает, что Мурманск должен стать городом номер один в Арктике

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Для масштабного развития Арктики, Севморпути и реализации крупных проектов необходимо привлекать кадры и создавать комфортные условия на севере, поэтому власти Мурманской области ставят задачу сделать столицу региона городом номер один в Арктике, отметил губернатор Андрей Чибис.
В среду глава региона стал участником дискуссии "Новое освоение Арктики", которая состоялась на площадке международного симпозиума "Создавая будущее".
В своём выступлении Чибис подчеркнул, что Арктика имеет важное стратегическое значение для России, а ее будущее напрямую связано с развитием Северного морского пути, который служит транспортной артерией, укрепляющей экономические и логистические возможности страны.
"Севморпуть – это скрепа нашей страны на Севере. Это вопрос не только экономического развития, но и глобальной безопасности, обеспечения суверенитета и сохранения ресурсов, которые есть в Арктике, для текущих и будущих поколений", – сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Туризм принес 2,4 млрд рублей в экономику Мурманской области с 2019 года
5 ноября, 11:40
По словам губернатора, государство и компании сегодня вкладывают достаточно средств в развитие Северного морского пути, что дает серьезный толчок для экономического развития территорий. В ходе дискуссии министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков напомнил участникам, что по поручению президента правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых разработаны мастер-планы. В министерстве собирают лучшие практики, ведь в каждом населенном пункте есть что-то свое, есть интересные решения для того, чтобы строить и эксплуатировать объекты в условиях вечной мерзлоты, обеспечивать людей социальными услугами.
"Это проект "Свой дом в Арктике" и северобусы в Мурманской области, теплые остановки Норильска и так далее. Мы уже собрали реестр, проанализировали более 250 таких технологий, и сейчас его расширяем, чтобы лучшие подходы тиражировать во всех арктических населенных пунктах", – подчеркнул Чекунков.
Чибис добавил, что для реализации поставленных целей, в том числе связанных с развитием Северного морского пути, требуются кадры в Арктику и комплексные меры для того, чтобы условия жизни людей становились комфортнее. Он также привел в пример "Арктическую ипотеку", которая позволяет сегодня молодым людям пользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых. Власти инвестируют в образование, здравоохранение, спорт, благоустройство. И по оценкам федерального правительства, Мурманск входит в пятерку комфортных городов с непростым климатом.
"Основная задача, которую мы перед собой ставим, она отражена в мастер-планах, – сделать Мурманск городом номер один в Арктике, где будут сконцентрированы и научный потенциал, и квалифицированные кадры для разных отраслей экономики. При такой поддержке со стороны федерального правительства у нас это получится", – подытожил губернатор.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Чибис представил обновленное после выборов правительство Мурманской области
28 октября, 11:10
 
Мурманская областьАндрей ЧибисМурманскАрктикаАлексей Чекунков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала