https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html
В центре Москвы загорелась квартира
В центре Москвы загорелась квартира - РИА Новости, 06.11.2024
В центре Москвы загорелась квартира
Квартира загорелась на первом этаже пятиэтажного дома в центре Москвы, эвакуированы семь жильцов, один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:19
2024-11-06T12:19
2024-11-06T12:19
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Квартира загорелась на первом этаже пятиэтажного дома в центре Москвы, эвакуированы семь жильцов, один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На первом этаже 5-этажки в 1-м Щипковском переулке загорелась квартира. Сотрудники МЧС России в спасустройствах эвакуировали 7 жильцов, один человек пострадал", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что возгорание ликвидировано на 15 квадратах.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы загорелась квартира
В центре Москвы на первом этаже пятиэтажки загорелась квартира