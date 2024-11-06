https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html

В центре Москвы загорелась квартира

В центре Москвы загорелась квартира - РИА Новости, 06.11.2024

В центре Москвы загорелась квартира

Квартира загорелась на первом этаже пятиэтажного дома в центре Москвы, эвакуированы семь жильцов, один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:19

2024-11-06T12:19

2024-11-06T12:19

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Квартира загорелась на первом этаже пятиэтажного дома в центре Москвы, эвакуированы семь жильцов, один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На первом этаже 5-этажки в 1-м Щипковском переулке загорелась квартира. Сотрудники МЧС России в спасустройствах эвакуировали 7 жильцов, один человек пострадал", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что возгорание ликвидировано на 15 квадратах.

https://ria.ru/20241104/pozhar-1981796365.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)