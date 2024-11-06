https://ria.ru/20241106/moskva-1982113030.html
На севере Москвы автобус столкнулся с легковушкой
На севере Москвы автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 06.11.2024
На севере Москвы автобус столкнулся с легковушкой
Автобус столкнулся с легковушкой на севере Москвы, пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:07
2024-11-06T09:07
2024-11-06T09:07
происшествия
москва
мосгортранс
volkswagen group
volkswagen touareg
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковушкой на севере Москвы, пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Сигнальный проезд, дом 6а. Лобовое столкновение с участием автобуса "Мосгортранса", следовавшего по маршруту №637, и Volkswagen Touareg. Пострадало пять человек, из них один ребенок", - сказал собеседник. Он добавил, что одного пострадавшего доставили в больницу.
https://ria.ru/20240322/dtp-1934859275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгортранс, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Москва, Мосгортранс, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
На севере Москвы автобус столкнулся с легковушкой
На севере Москвы автобус столкнулся с легковушкой, пострадали пять человек