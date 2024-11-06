https://ria.ru/20241106/moskva-1982113030.html

На севере Москвы автобус столкнулся с легковушкой

На севере Москвы автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 06.11.2024

На севере Москвы автобус столкнулся с легковушкой

Автобус столкнулся с легковушкой на севере Москвы, пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:07

2024-11-06T09:07

2024-11-06T09:07

происшествия

москва

мосгортранс

volkswagen group

volkswagen touareg

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковушкой на севере Москвы, пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Сигнальный проезд, дом 6а. Лобовое столкновение с участием автобуса "Мосгортранса", следовавшего по маршруту №637, и Volkswagen Touareg. Пострадало пять человек, из них один ребенок", - сказал собеседник. Он добавил, что одного пострадавшего доставили в больницу.

https://ria.ru/20240322/dtp-1934859275.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мосгортранс, volkswagen group, volkswagen touareg