https://ria.ru/20241106/moskva-1982086196.html

Сотрудники парка "Земля прайда" рассказали о доставке в Москву медвежонка

Сотрудники парка "Земля прайда" рассказали о доставке в Москву медвежонка - РИА Новости, 06.11.2024

Сотрудники парка "Земля прайда" рассказали о доставке в Москву медвежонка

Сотрудники московского парка львов "Земля прайда" доставили в Москву медвежонка-сироту, которого прикормили вахтовики в поселке Крутогорово Соболевского района... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:10

2024-11-06T05:10

2024-11-06T06:25

хорошие новости

москва

соболевский район

камчатка

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982095321_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_386786d198307c3f575369c7cad719ed.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя – РИА Новости️. Сотрудники московского парка львов "Земля прайда" доставили в Москву медвежонка-сироту, которого прикормили вахтовики в поселке Крутогорово Соболевского района Камчатки, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Камчатский мишутка Потапыч приземлился в Москве, прошел все необходимые ветеринарные контроли, теперь собирается домой", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее в социальных сетях на Камчатке, этим летом медвежонка, оставшегося без матери, нашли работники рыбодобывающего предприятия в Соболевском районе. Вахтовики, работающие там только во время лососевой путины, решили выходить косолапого и начали его подкармливать. Мишутка, так его назвали работники, совершенно перестал бояться людей, поэтому они обратились в несколько организаций, занимающихся дикими животными. Откликнулись Московский зоопарк и парк львов "Земля прайда".

https://ria.ru/20240418/lisenok-1940821129.html

москва

соболевский район

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Почти доехал: камчатский мишутка в Москве Камчатский мишутка Потапыч приземлился в Москве, прошел все необходимые ветеринарные контроли, теперь собирается домой. 2024-11-06T05:10 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, соболевский район, камчатка, московский зоопарк