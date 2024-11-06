https://ria.ru/20241106/moskva-1982086196.html
Сотрудники парка "Земля прайда" рассказали о доставке в Москву медвежонка
Сотрудники парка "Земля прайда" рассказали о доставке в Москву медвежонка - РИА Новости, 06.11.2024
Сотрудники парка "Земля прайда" рассказали о доставке в Москву медвежонка
Сотрудники московского парка львов "Земля прайда" доставили в Москву медвежонка-сироту, которого прикормили вахтовики в поселке Крутогорово Соболевского района... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:10
2024-11-06T05:10
2024-11-06T06:25
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камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя – РИА Новости️. Сотрудники московского парка львов "Земля прайда" доставили в Москву медвежонка-сироту, которого прикормили вахтовики в поселке Крутогорово Соболевского района Камчатки, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Камчатский мишутка Потапыч приземлился в Москве, прошел все необходимые ветеринарные контроли, теперь собирается домой", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее в социальных сетях на Камчатке, этим летом медвежонка, оставшегося без матери, нашли работники рыбодобывающего предприятия в Соболевском районе. Вахтовики, работающие там только во время лососевой путины, решили выходить косолапого и начали его подкармливать. Мишутка, так его назвали работники, совершенно перестал бояться людей, поэтому они обратились в несколько организаций, занимающихся дикими животными. Откликнулись Московский зоопарк и парк львов "Земля прайда".
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соболевский район
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Почти доехал: камчатский мишутка в Москве
Камчатский мишутка Потапыч приземлился в Москве, прошел все необходимые ветеринарные контроли, теперь собирается домой.
2024-11-06T05:10
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РИА Новости
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москва, соболевский район, камчатка, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Соболевский район, Камчатка, Московский зоопарк
Сотрудники парка "Земля прайда" рассказали о доставке в Москву медвежонка
В Москву доставили медвежонка-сироту, которого прикормили вахтовики на Камчатке