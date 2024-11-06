Глава ПМР выразил надежду на переговоры с молдавским руководством
Глава ПМР Красносельский выразил надежду на переговоры с молдавским руководством
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с временной поверенной в делах США в Молдавии Даниэлой Дипьерро заявил, что надеется на возобновление переговоров с руководством Молдавии.
"Я думаю, в Молдавии политики должны прийти к мнению, что без встреч нет диалога, без диалога нет компромиссов, а без компромиссов нет решений. Поэтому я надеюсь именно на диалог, в целях принятия таких решений, от которых бизнес левого и правого берега и люди, которые проживают на обоих берегах Днестра, чувствовали себя в безопасности, как политически, так и экономически, так и лично", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также отметил, что сегодня возможна активизации переговоров и возобновлении работы формата "5+2" при обоюдном желании сторон и общих усилиях всех участников, посредников и наблюдателей. По его словам, подмена данной переговорной площадки неприемлема и недопустима. "Мы максимально стараемся исключить эскалацию в любой форме. Мы видим решение проблем исключительно за столом переговоров. Война для нас неприемлема", - отметил Красносельский.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
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