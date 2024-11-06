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На Кубани арестовали мужчину, повредившего 54 могилы - РИА Новости, 06.11.2024
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19:07 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/mogily-1982295955.html
На Кубани арестовали мужчину, повредившего 54 могилы
На Кубани арестовали мужчину, повредившего 54 могилы - РИА Новости, 06.11.2024
На Кубани арестовали мужчину, повредившего 54 могилы
Мужчина, повредивший в ночь на вторник 54 могилы на кладбище в станице Архангельской в Краснодарском крае, заключён под стражу, следует из сообщения ГУМВД по... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:07
2024-11-06T19:07
происшествия
архангельское
краснодарский край
тихорецкий район
россия
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, повредивший в ночь на вторник 54 могилы на кладбище в станице Архангельской в Краснодарском крае, заключён под стражу, следует из сообщения ГУМВД по региону. Во вторник в ведомстве заявили о повреждении более 50 могил на кладбище в станице Архангельской в Тихорецком районе. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". В прокуратуре региона добавили, что в ночь на 5 ноября 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, повредил 54 надмогильных сооружения, в том числе места захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны. "Он признал свою вину и раскаивается в содеянном. В настоящее время мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241028/svo-1980467787.html
архангельское
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происшествия, архангельское, краснодарский край, тихорецкий район, россия
Происшествия, Архангельское, Краснодарский край, Тихорецкий район, Россия
На Кубани арестовали мужчину, повредившего 54 могилы

На Кубани задержали мужчину, повредившего 54 могилы на кладбище

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, повредивший в ночь на вторник 54 могилы на кладбище в станице Архангельской в Краснодарском крае, заключён под стражу, следует из сообщения ГУМВД по региону.
Во вторник в ведомстве заявили о повреждении более 50 могил на кладбище в станице Архангельской в Тихорецком районе. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
В прокуратуре региона добавили, что в ночь на 5 ноября 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, повредил 54 надмогильных сооружения, в том числе места захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
"Он признал свою вину и раскаивается в содеянном. В настоящее время мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАрхангельскоеКраснодарский крайТихорецкий районРоссия
 
 
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