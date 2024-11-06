https://ria.ru/20241106/modi-1982154943.html

Моди поздравил Трампа с победой на выборах

Моди поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Моди поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США, назвав ее "исторической". РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:26

2024-11-06T11:26

2024-11-06T11:33

в мире

нарендра моди

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США, назвав ее "исторической"."Сердечно поздравляю моего друга Дональда Трампа с исторической победой на выборах. Поскольку вы развиваете успехи своего предыдущего срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США", - написал Моди."Давайте вместе работать на благо наших людей и содействовать глобальному миру, стабильности и процветанию", - добавл индийский лидер.В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть сената и вся палата представителей конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982156146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нарендра моди, дональд трамп, выборы президента сша — 2024