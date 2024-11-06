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Моди поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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11:26 06.11.2024 (обновлено: 11:33 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/modi-1982154943.html
Моди поздравил Трампа с победой на выборах
Моди поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Моди поздравил Трампа с победой на выборах
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США, назвав ее "исторической". РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:26
2024-11-06T11:33
в мире
нарендра моди
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США, назвав ее "исторической"."Сердечно поздравляю моего друга Дональда Трампа с исторической победой на выборах. Поскольку вы развиваете успехи своего предыдущего срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США", - написал Моди."Давайте вместе работать на благо наших людей и содействовать глобальному миру, стабильности и процветанию", - добавл индийский лидер.В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть сената и вся палата представителей конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, нарендра моди, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Нарендра Моди, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Моди поздравил Трампа с победой на выборах

Моди поздравил Трампа с исторической победой на выборах

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США, назвав ее "исторической".
"Сердечно поздравляю моего друга Дональда Трампа с исторической победой на выборах. Поскольку вы развиваете успехи своего предыдущего срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США", - написал Моди.
"Давайте вместе работать на благо наших людей и содействовать глобальному миру, стабильности и процветанию", - добавл индийский лидер.
В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть сената и вся палата представителей конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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В миреНарендра МодиДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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