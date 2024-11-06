https://ria.ru/20241106/missuri-1982098330.html

В Миссури во время паводка погибли работники избирательного участка

В Миссури во время паводка погибли работники избирательного участка - РИА Новости, 06.11.2024

В Миссури во время паводка погибли работники избирательного участка

По меньшей мере пять человек, в том числе двое пожилых работников избирательного участка, погибли в результате паводка после проливных дождей в штате Миссури,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:55

2024-11-06T06:55

2024-11-06T06:59

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере пять человек, в том числе двое пожилых работников избирательного участка, погибли в результате паводка после проливных дождей в штате Миссури, сообщает телеканал CBS News. "Пара, которая работала сотрудниками избирательного участка, оказалась среди по меньшей мере пяти человек, погибших в Миссури после того, как сильные дожди вызвали ливневой паводок в штате", - говорится в публикации на сайте телеканала. Тела 70-летнего мужчины и 73-летней женщины были найдены через четыре часа после того, как машину, в которой они находились, смыло водой. По данным телеканала, за последние два дня в некоторых районах штата выпало до 20 сантиметров осадков. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, миссури, сша, аризона, камала харрис, дональд трамп