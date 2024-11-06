https://ria.ru/20241106/mishustin-1982246505.html

Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну

Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну - РИА Новости, 06.11.2024

Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну

Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:41

2024-11-06T16:41

2024-11-06T17:06

россия

михаил мишустин

михаил мурашко

здравоохранение

технологии

здоровье

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин главе Минздрава Михаилу Мурашко, посещая гибридную операционную в Центре высоких медтехнологий при Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского. Внимание главы правительства привлекли инновационные приборы "Астрокард" компании "Биоток", позволяющие на месте проводить диагностику сосудов. "Биоток" - это наша компания?" - уточнил Мишустин и, получив подтверждение, поинтересовался, насколько дешевле отечественные расходные материалы для проведения манипуляций с помощью "Астрокарда". "Процентов на 30-40…", - начал гендиректор центра Вишневского Амиран Ревишвили. "Больше", - возразил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Это замена всей американской техники, - обратил внимание премьер. - Давайте слушать внимательно (предложения о разработках, которые выдвигают российские) компании-производители". "Лучшие врачи мира - я не стесняюсь - говорят о том, что это лучшее, - подчеркнул Мишустин. - Надо тогда масштабировать и всячески поддерживать эту ситуацию в нацпроекте".

https://ria.ru/20241106/mishustin-1982245165.html

https://ria.ru/20241029/putin-1980735997.html

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россия, михаил мишустин, михаил мурашко, здравоохранение, технологии, здоровье