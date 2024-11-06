https://ria.ru/20241106/mishustin-1982246505.html
Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну
Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну - РИА Новости, 06.11.2024
Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну
Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:41
2024-11-06T16:41
2024-11-06T17:06
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин главе Минздрава Михаилу Мурашко, посещая гибридную операционную в Центре высоких медтехнологий при Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского. Внимание главы правительства привлекли инновационные приборы "Астрокард" компании "Биоток", позволяющие на месте проводить диагностику сосудов. "Биоток" - это наша компания?" - уточнил Мишустин и, получив подтверждение, поинтересовался, насколько дешевле отечественные расходные материалы для проведения манипуляций с помощью "Астрокарда". "Процентов на 30-40…", - начал гендиректор центра Вишневского Амиран Ревишвили. "Больше", - возразил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Это замена всей американской техники, - обратил внимание премьер. - Давайте слушать внимательно (предложения о разработках, которые выдвигают российские) компании-производители". "Лучшие врачи мира - я не стесняюсь - говорят о том, что это лучшее, - подчеркнул Мишустин. - Надо тогда масштабировать и всячески поддерживать эту ситуацию в нацпроекте".
https://ria.ru/20241106/mishustin-1982245165.html
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россия, михаил мишустин, михаил мурашко, здравоохранение, технологии, здоровье
Россия, Михаил Мишустин, Михаил Мурашко, Здравоохранение, Технологии, Здоровье
Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну
Мишустин: отечественные технологии здравоохранения надо масштабировать на страну
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин главе Минздрава Михаилу Мурашко, посещая гибридную операционную в Центре высоких медтехнологий при Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского.
Внимание главы правительства привлекли инновационные приборы "Астрокард" компании "Биоток", позволяющие на месте проводить диагностику сосудов. "Биоток" - это наша компания?" - уточнил Мишустин и, получив подтверждение, поинтересовался, насколько дешевле отечественные расходные материалы для проведения манипуляций с помощью "Астрокарда".
"Процентов на 30-40…", - начал гендиректор центра Вишневского Амиран Ревишвили. "Больше", - возразил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Это замена всей американской техники, - обратил внимание премьер. - Давайте слушать внимательно (предложения о разработках, которые выдвигают российские) компании-производители".
"Лучшие врачи мира - я не стесняюсь - говорят о том, что это лучшее, - подчеркнул Мишустин. - Надо тогда масштабировать и всячески поддерживать эту ситуацию в нацпроекте".