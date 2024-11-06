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Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну - РИА Новости, 06.11.2024
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16:41 06.11.2024 (обновлено: 17:06 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/mishustin-1982246505.html
Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну
Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну - РИА Новости, 06.11.2024
Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну
Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:41
2024-11-06T17:06
россия
михаил мишустин
михаил мурашко
здравоохранение
технологии
здоровье
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин главе Минздрава Михаилу Мурашко, посещая гибридную операционную в Центре высоких медтехнологий при Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского. Внимание главы правительства привлекли инновационные приборы "Астрокард" компании "Биоток", позволяющие на месте проводить диагностику сосудов. "Биоток" - это наша компания?" - уточнил Мишустин и, получив подтверждение, поинтересовался, насколько дешевле отечественные расходные материалы для проведения манипуляций с помощью "Астрокарда". "Процентов на 30-40…", - начал гендиректор центра Вишневского Амиран Ревишвили. "Больше", - возразил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Это замена всей американской техники, - обратил внимание премьер. - Давайте слушать внимательно (предложения о разработках, которые выдвигают российские) компании-производители". "Лучшие врачи мира - я не стесняюсь - говорят о том, что это лучшее, - подчеркнул Мишустин. - Надо тогда масштабировать и всячески поддерживать эту ситуацию в нацпроекте".
https://ria.ru/20241106/mishustin-1982245165.html
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россия, михаил мишустин, михаил мурашко, здравоохранение, технологии, здоровье
Россия, Михаил Мишустин, Михаил Мурашко, Здравоохранение, Технологии, Здоровье
Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну

Мишустин: отечественные технологии здравоохранения надо масштабировать на страну

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин главе Минздрава Михаилу Мурашко, посещая гибридную операционную в Центре высоких медтехнологий при Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского.
Внимание главы правительства привлекли инновационные приборы "Астрокард" компании "Биоток", позволяющие на месте проводить диагностику сосудов. "Биоток" - это наша компания?" - уточнил Мишустин и, получив подтверждение, поинтересовался, насколько дешевле отечественные расходные материалы для проведения манипуляций с помощью "Астрокарда".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Мишустин призвал использовать российское программное обеспечение в медицине
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"Процентов на 30-40…", - начал гендиректор центра Вишневского Амиран Ревишвили. "Больше", - возразил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Это замена всей американской техники, - обратил внимание премьер. - Давайте слушать внимательно (предложения о разработках, которые выдвигают российские) компании-производители".
"Лучшие врачи мира - я не стесняюсь - говорят о том, что это лучшее, - подчеркнул Мишустин. - Надо тогда масштабировать и всячески поддерживать эту ситуацию в нацпроекте".
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РоссияМихаил МишустинМихаил МурашкоЗдравоохранениеТехнологииЗдоровье
 
 
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