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Мишустин отметил профессионализм сотрудников НМИЦ имени Вишневского - РИА Новости, 06.11.2024
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16:40 06.11.2024 (обновлено: 17:04 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/mishustin-1982246288.html
Мишустин отметил профессионализм сотрудников НМИЦ имени Вишневского
Мишустин отметил профессионализм сотрудников НМИЦ имени Вишневского - РИА Новости, 06.11.2024
Мишустин отметил профессионализм сотрудников НМИЦ имени Вишневского
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил профессионализм сотрудников Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:40
2024-11-06T17:04
здоровье - общество
москва
россия
михаил мишустин
нмиц хирургии имени а.в. вишневского
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МОСКВА, 6 ноя - РИА новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил профессионализм сотрудников Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского. В среду глава правительства посетил новый Центр высоких медицинских технологий в Москве, строительство которого завершилось в 2024 году. Он осмотрел отделения центра и поздравил сотрудников учреждения с открытием. "Ваш основоположник центра говорил о том, чтобы лечить больного так, как вы бы лечили самого себя. Уверен, что все специалисты этого замечательного центра - блестящие ученые, которые достигают мирового уровня результатов", - сказал Мишустин в ходе встречи с сотрудниками центра. Также он отметил профессионализм генерального директора НМИЦ хирургии имени А.В.Вишневского Амирана Ревишвили. "Амирана Шотаевича знают во всем мире и в нашей стране. Я его фамилию слышу много лет от близких людей, которых он спасал. Это его профессиональная подготовка и добрая душа. Именно так на сегодняшний день работают все врачи этого уникального центра", - сказал глава правительства. Мишустин выразил надежду на то, что с помощью таких центров страна достигнет всех поставленных президентом и народом целей и задач.
https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html
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здоровье - общество, москва, россия, михаил мишустин, нмиц хирургии имени а.в. вишневского
Здоровье - Общество, Москва, Россия, Михаил Мишустин, НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского
Мишустин отметил профессионализм сотрудников НМИЦ имени Вишневского

Мишустин отметил профессионализм сотрудников НМИЦ хирургии имени Вишневского

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил профессионализм сотрудников Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского.
В среду глава правительства посетил новый Центр высоких медицинских технологий в Москве, строительство которого завершилось в 2024 году. Он осмотрел отделения центра и поздравил сотрудников учреждения с открытием.
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"Ваш основоположник центра говорил о том, чтобы лечить больного так, как вы бы лечили самого себя. Уверен, что все специалисты этого замечательного центра - блестящие ученые, которые достигают мирового уровня результатов", - сказал Мишустин в ходе встречи с сотрудниками центра.
Также он отметил профессионализм генерального директора НМИЦ хирургии имени А.В.Вишневского Амирана Ревишвили.
"Амирана Шотаевича знают во всем мире и в нашей стране. Я его фамилию слышу много лет от близких людей, которых он спасал. Это его профессиональная подготовка и добрая душа. Именно так на сегодняшний день работают все врачи этого уникального центра", - сказал глава правительства.
Мишустин выразил надежду на то, что с помощью таких центров страна достигнет всех поставленных президентом и народом целей и задач.
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Здоровье - ОбществоМоскваРоссияМихаил МишустинНМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского
 
 
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