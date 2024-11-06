https://ria.ru/20241106/mishustin-1982246288.html

Мишустин отметил профессионализм сотрудников НМИЦ имени Вишневского

Мишустин отметил профессионализм сотрудников НМИЦ имени Вишневского - РИА Новости, 06.11.2024

Мишустин отметил профессионализм сотрудников НМИЦ имени Вишневского

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил профессионализм сотрудников Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:40

2024-11-06T16:40

2024-11-06T17:04

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нмиц хирургии имени а.в. вишневского

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МОСКВА, 6 ноя - РИА новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил профессионализм сотрудников Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского. В среду глава правительства посетил новый Центр высоких медицинских технологий в Москве, строительство которого завершилось в 2024 году. Он осмотрел отделения центра и поздравил сотрудников учреждения с открытием. "Ваш основоположник центра говорил о том, чтобы лечить больного так, как вы бы лечили самого себя. Уверен, что все специалисты этого замечательного центра - блестящие ученые, которые достигают мирового уровня результатов", - сказал Мишустин в ходе встречи с сотрудниками центра. Также он отметил профессионализм генерального директора НМИЦ хирургии имени А.В.Вишневского Амирана Ревишвили. "Амирана Шотаевича знают во всем мире и в нашей стране. Я его фамилию слышу много лет от близких людей, которых он спасал. Это его профессиональная подготовка и добрая душа. Именно так на сегодняшний день работают все врачи этого уникального центра", - сказал глава правительства. Мишустин выразил надежду на то, что с помощью таких центров страна достигнет всех поставленных президентом и народом целей и задач.

https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html

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