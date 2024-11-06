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Мишустин призвал использовать российское программное обеспечение в медицине - РИА Новости, 06.11.2024
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16:39 06.11.2024 (обновлено: 17:02 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/mishustin-1982245165.html
Мишустин призвал использовать российское программное обеспечение в медицине
Мишустин призвал использовать российское программное обеспечение в медицине - РИА Новости, 06.11.2024
Мишустин призвал использовать российское программное обеспечение в медицине
Использование российского программного обеспечения в медицине должно быть удобным, различные системы должны оставаться совместимыми друг с другом, заявил... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:39
2024-11-06T17:02
здоровье - общество
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Использование российского программного обеспечения в медицине должно быть удобным, различные системы должны оставаться совместимыми друг с другом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Подходы, связанные с использованием как аппаратного, так и программного обеспечения российского производства, они сложны… Мы ведем серьезную большую программу цифровой трансформации медицинских учреждений. Здесь очень важно не навредить. Системы должны быть совместимыми между собой. Первичные данные, которые сюда входят, должны быть удобными для использования другими медицинскими учреждениями", - отметил он в ходе посещения центра хирургии имени Вишневского в Москве. Кроме того, как подчеркнул Мишустин, первичные данные, которые входят в систему центра имени Вишневского, помимо совместимости с программами федерального уровня, должны быть совместимыми и "с Москвой". "Мы поддерживаем (мэра Москвы) Сергея Семеновича Собянина, он много для этого делает", - добавил Мишустин, отметив роль мэра в работе по гармонизации различных цифровых систем, которые используются в медицине. Акцент на отечественные разработки в медицине касался не только программного обеспечения. Посещая палату центра хирургии, Мишустин отметил важность того, чтобы все медицинское оборудование производилось в России. "Элементарная кнопка для вызова, все должно быть произведено в России. Максимизировать возможности в локализации производства всех элементов, в том числе и ухода, и постоперационного обслуживания пациентов, это наша стратегия", - добавил Мишустин. Отдельно премьеру представили отечественную установку для экстренной дезинфекции воздуха. Председатель правительства призвал оснастить аналогичными устройствами все больницы, напомнив, что вторичные больничные инфекции остаются причиной смертности в российских медучреждениях.
https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html
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здоровье - общество, россия, москва, михаил мишустин
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишустин призвал использовать российское программное обеспечение в медицине

Мишустин: использование российского ПО в медицине должно быть удобным

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Использование российского программного обеспечения в медицине должно быть удобным, различные системы должны оставаться совместимыми друг с другом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подходы, связанные с использованием как аппаратного, так и программного обеспечения российского производства, они сложны… Мы ведем серьезную большую программу цифровой трансформации медицинских учреждений. Здесь очень важно не навредить. Системы должны быть совместимыми между собой. Первичные данные, которые сюда входят, должны быть удобными для использования другими медицинскими учреждениями", - отметил он в ходе посещения центра хирургии имени Вишневского в Москве.
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Кроме того, как подчеркнул Мишустин, первичные данные, которые входят в систему центра имени Вишневского, помимо совместимости с программами федерального уровня, должны быть совместимыми и "с Москвой".
"Мы поддерживаем (мэра Москвы) Сергея Семеновича Собянина, он много для этого делает", - добавил Мишустин, отметив роль мэра в работе по гармонизации различных цифровых систем, которые используются в медицине.
Акцент на отечественные разработки в медицине касался не только программного обеспечения. Посещая палату центра хирургии, Мишустин отметил важность того, чтобы все медицинское оборудование производилось в России.
"Элементарная кнопка для вызова, все должно быть произведено в России. Максимизировать возможности в локализации производства всех элементов, в том числе и ухода, и постоперационного обслуживания пациентов, это наша стратегия", - добавил Мишустин.
Отдельно премьеру представили отечественную установку для экстренной дезинфекции воздуха. Председатель правительства призвал оснастить аналогичными устройствами все больницы, напомнив, что вторичные больничные инфекции остаются причиной смертности в российских медучреждениях.
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