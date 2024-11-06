https://ria.ru/20241106/mishustin-1982217371.html

Мишустин прибыл в центр хирургии имени Вишневского в Москве

Мишустин прибыл в центр хирургии имени Вишневского в Москве - РИА Новости, 06.11.2024

Мишустин прибыл в центр хирургии имени Вишневского в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в центр хирургии имени А. В. Вишневского в Москве, глава кабмина посещает новый центр высоких медицинских... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:28

2024-11-06T15:28

2024-11-06T17:08

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в центр хирургии имени А. В. Вишневского в Москве, глава кабмина посещает новый центр высоких медицинских технологий. Мишустин заметил, что встречал много блестящих врачей, работавших в НМИЦ хирургии им.А.В.Вишневского. Гендиректор учреждения Амиран Ревишвили рассказал главе правительства о разработках центра. В частности, он продемонстрировал диагностический комплекс неинвазивного электрофизиологического исследования сердца "АМИКАРД 01 К". Данный аппарат предназначен для предоперационной диагностики аритмий и позволяет значительно сократить длительность операции катетерной аблации и уменьшить лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал. Еще одна разработка центра - нефлюороскопический комплекс для проведения внутрисердечных электрофизиологических исследований сердца "АстрокардR - КардиоЭфи II". С его помощью можно проводить внутрисердечные электрофизиологические исследования с использованием методов эндокардиального картирования сердца и программной электростимуляции сердца. Оборудование, входящее в состав комплекса, обеспечивает регистрацию и визуализацию сигналов наружной ЭКГ и инвазивных электрограмм, определение и отображение положения полюсов внутрисердечных катетеров, построение и визуализацию карт электрического возбуждения сердца, устранение аритмогенных зон в сердце. Мишустин вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко также осмотрел отделение радиотерапии. Там ему продемонстрировали работу роботизированной радиохирургической системы "Cyberknife". Эта система ориентирована на две целевые группы больных - со злокачественными новообразованиями и жизнеугрожающими тахиаритмиями. В отличие от хирургического лечения, лечение на системе "Cyberknife" не требует анестезии и проводится амбулаторно. Продолжительность курса лечения и восстановительный период минимальны. Благодаря непрерывному трекингу мишени, подведение максимальной дозы не затрагивает здоровые ткани. Мишустин пообщался с доктором-физиком, которая работает в отделении радиологии. Он обратил внимание, что сейчас в России очень популярны базовые технические специальности. Получив такое образование, специалисты могут устроиться на работу в различные организации, в том числе связанные с медициной. Мишустину рассказали, что в России впервые будет апробирована новая медицинская технология лечения желудочковых тахикардий методом стереотаксической радиоаблации на линейном ускорителе электронов в рамках научной темы. Данная технология является эффективным способом лечения больных, которые ранее были кандидатами на трансплантацию сердца. Глава правительства узнал, как интервенционный-хирургический аритмолог может использоваться в будущем. Ему рассказали и о первом экспериментальном опыте применения стереотаксического облучения. "Такие операции еще 20-30 лет назад были просто невозможны", - заметил Мишустин. Центр высоких медицинских технологий является самым новым корпусом на территории комплекса зданий центра хирургии имени А. В. Вишневского. Его строительство завершилось в 2024 году. Мишустин в новом корпусе осмотрит палаты и операционные, пообщается с персоналом центра хирургии. Кроме того, премьеру продемонстрируют работу передового оборудования, в частности CyberKnife (Кибернож), который используется для борьбы с опухолями и сердечными заболеваниями, а также МРТ-и КТ-оборудования. НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского является ведущим многопрофильным хирургическим центром Российской Федерации и Европы. Ежегодно в центре более сорока тысяч пациентов получают передовую медицинскую помощь. Выполняется более 2,5 миллиона диагностических и лабораторных исследований. В состав центра входит 30 профильных клинических отделений и функционирует 15 центров компетенций. В сентябре 2024 года центр отметил 80-летие.

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