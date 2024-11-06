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Минюст обратился в суд с иском к "Международной лиге трезвости и здоровья" - РИА Новости, 06.11.2024
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07:08 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/minyust-1982099672.html
Минюст обратился в суд с иском к "Международной лиге трезвости и здоровья"
Минюст обратился в суд с иском к "Международной лиге трезвости и здоровья" - РИА Новости, 06.11.2024
Минюст обратился в суд с иском к "Международной лиге трезвости и здоровья"
Министерство юстиции РФ обратилось в Тушинский суд Москвы с иском к Союзу общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья" о прекращении его... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:08
2024-11-06T07:08
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Тушинский суд Москвы с иском к Союзу общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья" о прекращении его деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрировано дело о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. Административный истец: Министерство Юстиции Российской Федерации, административный ответчик: Союз общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья", - сказали в инстанции. Беседа назначена на 11 ноября, после чего суд назначит дату рассмотрения по существу и вынесет решение по иску. Как рассказал РИА Новости информированный источник, причиной для подачи иска ведомством стало то, что "лига" на протяжении нескольких лет не сдавала отчетность о своей деятельности, "не реагируя на внесудебные меры", пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241031/perechen--1981206699.html
https://ria.ru/20241021/minjust-1979210533.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), москва
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Москва
Минюст обратился в суд с иском к "Международной лиге трезвости и здоровья"

Минюст просит суд пресечь деятельность международной лиги трезвости и здоровья

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистерство Юстиции России
Министерство Юстиции России - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министерство Юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Тушинский суд Москвы с иском к Союзу общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья" о прекращении его деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрировано дело о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. Административный истец: Министерство Юстиции Российской Федерации, административный ответчик: Союз общественных объединений "Международная лига трезвости и здоровья", - сказали в инстанции.
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Беседа назначена на 11 ноября, после чего суд назначит дату рассмотрения по существу и вынесет решение по иску.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, причиной для подачи иска ведомством стало то, что "лига" на протяжении нескольких лет не сдавала отчетность о своей деятельности, "не реагируя на внесудебные меры", пояснил собеседник агентства.
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Министерство юстиции РФ (Минюст России)Москва
 
 
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