https://ria.ru/20241106/minuteman--1982201321.html

США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III

США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III - РИА Новости, 06.11.2024

США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III

Американские военные провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США Ванденберг. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:32

2024-11-06T14:32

2024-11-06T15:47

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в мире

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американские военные провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США Ванденберг. "Совместная группа летчиков ВВС и ВМС запустила неснаряженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III", — говорится в пресс-релизе.США давно планируют заменить устаревающие Minuteman III на трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel. Ожидается, что они начнут поступать на вооружение в районе 2030 года, а полное обновление произойдет к 2038-му.В начале июля в Пентагоне заявили, что разработку МБР Sentinel продолжат, несмотря на то что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.По словам замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, пока не появилась замена, США будут обеспечивать работоспособность Minuteman III.

https://ria.ru/20241005/kolumbiya-1976394114.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире