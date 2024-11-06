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США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III - РИА Новости, 06.11.2024
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14:32 06.11.2024 (обновлено: 15:47 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/minuteman--1982201321.html
США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III
США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III - РИА Новости, 06.11.2024
США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III
Американские военные провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США Ванденберг. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:32
2024-11-06T15:47
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американские военные провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США Ванденберг. "Совместная группа летчиков ВВС и ВМС запустила неснаряженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III", — говорится в пресс-релизе.США давно планируют заменить устаревающие Minuteman III на трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel. Ожидается, что они начнут поступать на вооружение в районе 2030 года, а полное обновление произойдет к 2038-му.В начале июля в Пентагоне заявили, что разработку МБР Sentinel продолжат, несмотря на то что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.По словам замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, пока не появилась замена, США будут обеспечивать работоспособность Minuteman III.
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США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

© Фото : Vandenberg Space Force BaseТестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Vandenberg Space Force Base
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американские военные провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США Ванденберг.
"Совместная группа летчиков ВВС и ВМС запустила неснаряженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III", — говорится в пресс-релизе.
США давно планируют заменить устаревающие Minuteman III на трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel. Ожидается, что они начнут поступать на вооружение в районе 2030 года, а полное обновление произойдет к 2038-му.
В начале июля в Пентагоне заявили, что разработку МБР Sentinel продолжат, несмотря на то что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.
По словам замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, пока не появилась замена, США будут обеспечивать работоспособность Minuteman III.
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