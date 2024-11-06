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ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
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14:34 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/minoborony-1982201601.html
ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области
ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 12 украинских бригад приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:34
2024-11-06T14:34
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 12 украинских бригад приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Мирный, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам шести бригад ВСУ в восьми районах Сумской области.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области

Минобороны: авиация и артиллерия ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 12 украинских бригад приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Мирный, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам шести бригад ВСУ в восьми районах Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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