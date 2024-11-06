https://ria.ru/20241106/minoborony-1982201601.html

ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области

ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024

ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 12 украинских бригад приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:34

2024-11-06T14:34

2024-11-06T14:34

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 12 украинских бригад приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Мирный, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам шести бригад ВСУ в восьми районах Сумской области.

https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982195994.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия