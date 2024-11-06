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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/minoborony-1982172494.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:28
2024-11-06T12:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Минобороны: авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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