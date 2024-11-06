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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:28
2024-11-06T12:28
2024-11-06T12:28
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Минобороны: авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ