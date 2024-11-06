https://ria.ru/20241106/minoborony-1982168264.html

Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024

Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 70 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:14

2024-11-06T12:14

2024-11-06T12:19

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 70 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Николаевка и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

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