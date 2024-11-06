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Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 06.11.2024 (обновлено: 12:19 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/minoborony-1982168264.html
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 70 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:14
2024-11-06T12:19
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 70 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Николаевка и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ

Минобороны: "Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Харьковской областях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 70 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Николаевка и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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