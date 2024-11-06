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Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.11.2024
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска потеряли до 510 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Центр" до 510 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США, сообщило РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:11
2024-11-06T12:11
2024-11-06T12:37
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 510 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Центр" до 510 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 111-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак формирований ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Центра"