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Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.11.2024

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска потеряли до 510 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Центр" до 510 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США, сообщило РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:11

2024-11-06T12:11

2024-11-06T12:37

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 510 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Центр" до 510 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 111-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак формирований ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика