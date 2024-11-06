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Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 06.11.2024 (обновлено: 12:18 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/minoborony-1982166712.html
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 125 военнослужащих, танк, БМП и САУ Paladin производства США, сообщило Минобороны РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:10
2024-11-06T12:18
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 125 военнослужащих, танк, БМП и САУ Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 125 военнослужащих, танк, БМП и САУ Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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