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Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 125 военнослужащих, танк, БМП и САУ Paladin производства США, сообщило Минобороны РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:10
2024-11-06T12:10
2024-11-06T12:18
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 125 военнослужащих, танк, БМП и САУ Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности "Востока"