https://ria.ru/20241106/minoborony-1982166712.html

Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024

Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 125 военнослужащих, танк, БМП и САУ Paladin производства США, сообщило Минобороны РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:10

2024-11-06T12:10

2024-11-06T12:18

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 125 военнослужащих, танк, БМП и САУ Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф