ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Антоновка в ДНР
Российский веннослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
"В результате успешных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Антоновка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР
Антоновка — небольшое село на юге ДНР, расположенное западнее Константиновки. Его освобождение позволяет развивать наступление далее на Елизаветовку, а за ней — на Успеновку, где российские войска могут объединится с подразделениями, продвигающимися к северу от Богоявленки. Все эти действия позволяют осложнить ситуацию для ВСУ в Курахово.
Кроме того, Восточная группировка войск освободила Максимовку.
Максимовка — небольшое село на юге ДНР, расположенное восточнее Ясной Поляны. Продвижение российских войск отсюда на север — к Сухим Ялам, Зеленовке, Улкали и Константинополю — позволит отрезать последнюю трассу, по которой снабжается гарнизон ВСУ в Курахово.
Также за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения ВСУ.
Средства ПВО сбили МиГ-29 ВС Украины, восемь французских управляемых авиабомб Hammer, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 23 беспилотника самолетного типа.
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