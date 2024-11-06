https://ria.ru/20241106/minoborony-1982166180.html

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.11.2024

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:08

2024-11-06T12:08

2024-11-06T14:30

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."В результате успешных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Антоновка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, Восточная группировка войск освободила Максимовку.Также за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения ВСУ.Средства ПВО сбили МиГ-29 ВС Украины, восемь французских управляемых авиабомб Hammer, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 23 беспилотника самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)