Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 06.11.2024 (обновлено: 14:30 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/minoborony-1982166180.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.11.2024
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:08
2024-11-06T14:30
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980856083_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_41b916d261cee5f8141dcd908087205d.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."В результате успешных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Антоновка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, Восточная группировка войск освободила Максимовку.Также за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения ВСУ.Средства ПВО сбили МиГ-29 ВС Украины, восемь французских управляемых авиабомб Hammer, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 23 беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980856083_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_cc4346414c612d7f0e98b4036b0966b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Антоновка в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский веннослужащий в зоне проведения СВО
Российский веннослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский веннослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
"В результате успешных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Антоновка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР
Российские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР

Антоновка — небольшое село на юге ДНР, расположенное западнее Константиновки. Его освобождение позволяет развивать наступление далее на Елизаветовку, а за ней — на Успеновку, где российские войска могут объединится с подразделениями, продвигающимися к северу от Богоявленки. Все эти действия позволяют осложнить ситуацию для ВСУ в Курахово.

Кроме того, Восточная группировка войск освободила Максимовку.

Максимовка — небольшое село на юге ДНР, расположенное восточнее Ясной Поляны. Продвижение российских войск отсюда на север — к Сухим Ялам, Зеленовке, Улкали и Константинополю — позволит отрезать последнюю трассу, по которой снабжается гарнизон ВСУ в Курахово.

Также за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения ВСУ.
Средства ПВО сбили МиГ-29 ВС Украины, восемь французских управляемых авиабомб Hammer, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 23 беспилотника самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала