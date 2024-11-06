https://ria.ru/20241106/minnesota-1982122966.html

Харрис лидирует в штате Миннесота, сообщает Fox News

Харрис лидирует в штате Миннесота, сообщает Fox News - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис лидирует в штате Миннесота, сообщает Fox News

Кандидат от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис побеждает в штате Миннесота с 10 голосами выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News после... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:41

2024-11-06T09:41

2024-11-06T09:46

в мире

миннесота

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис побеждает в штате Миннесота с 10 голосами выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News после подсчета 30,33% голосов.Согласно данным, Харрис набирает 50,53% голосов. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп получает 47,43% голосов после подсчета 30,33% бюллетеней.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

миннесота

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, миннесота, камала харрис, выборы президента сша — 2024