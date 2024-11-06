https://ria.ru/20241106/minnesota-1982122966.html
Харрис лидирует в штате Миннесота, сообщает Fox News
Харрис лидирует в штате Миннесота, сообщает Fox News - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис лидирует в штате Миннесота, сообщает Fox News
Кандидат от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис побеждает в штате Миннесота с 10 голосами выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News после... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:41
2024-11-06T09:41
2024-11-06T09:46
в мире
миннесота
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис побеждает в штате Миннесота с 10 голосами выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News после подсчета 30,33% голосов.Согласно данным, Харрис набирает 50,53% голосов. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп получает 47,43% голосов после подсчета 30,33% бюллетеней.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннесота, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Миннесота, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис лидирует в штате Миннесота, сообщает Fox News
Fox News: Харрис лидирует в штате Миннесота с голосами десяти выборщиков
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис побеждает в штате Миннесота с 10 голосами выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News после подсчета 30,33% голосов.
Согласно данным, Харрис набирает 50,53% голосов. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп
получает 47,43% голосов после подсчета 30,33% бюллетеней.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.