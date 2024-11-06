https://ria.ru/20241106/milyaev-1982209873.html

Миляев: в формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании

Миляев: в формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании - РИА Новости, 06.11.2024

Миляев: в формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании

В формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании из разных сфер; делегаты приняли участие в более чем 50 мероприятиях, на которых был... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:04

2024-11-06T15:04

2024-11-06T15:04

тульская область

белоруссия

тульская область

китай

дмитрий миляев

александр лукашенко

борис грызлов

минский автомобильный завод

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании из разных сфер; делегаты приняли участие в более чем 50 мероприятиях, на которых был представлен экономический потенциал Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев, подводя итоги работы областной делегации в Белоруссии. Губернатор в среду осмотрел производственные площадки и инфраструктуру парка "Великий камень". Это масштабный проект – результат двустороннего сотрудничества Китая и Республики Беларусь. Площадь парка превышает 112 квадратных километров. Здесь установлен особый правовой режим для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Территория включает в себя промышленные и транспортные объекты, зоны жилой застройки и социальные объекты, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. Кроме того, в рамках деловой программы состоялись встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Борисом Грызловым, заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. В ходе встреч обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия, в том числе создания представительства Тульской области в Республике Беларусь, добавили, в свою очередь, в пресс-службе правительства Тульской области. Установлены деловые контакты с руководителями различных белорусских компаний, был достигнут ряд договоренностей. Так, например, компания "Тулажелдормаш" будет развивать сотрудничество с Белорусской железной дорогой: планируется заключение контракта на поставку техники для ремонта железнодорожных путей на сумму порядка 600 миллионов рублей. Кроме этого, предприятие планирует разместить производство виброплит для путевой техники на базе компании "Нива-Холдинг". Компания "Баухим" – резидент ОЭЗ "Узловая" – договорилась о кооперации с АО "Могилевхимволокно", в частности, о поставках полиэфирного геотекстиля для производства геомембран. Тульский аграрный центр будет сотрудничать с Научно-практическим центром Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси: планируется покупка белорусских семян (ячменя, рапса, пшеницы, гречихи) для тульских аграриев. Делегация посетила целый ряд предприятий, в том числе "МАЗ", "Белкоммунмаш", "Минский тракторный завод". В 2025 году регион запланировал купить порядка 17 грузовых автомобилей МАЗ и семь тракторов МТЗ, рассказали в пресс-службе. Тульская торгово-промышленная палата (ТТПП) заключила соглашение о сотрудничестве с Могилевским отделением БелТПП и Белорусской универсальной товарной биржей. Также был утвержден план совместных мероприятий в рамках соглашения Корпорации развития Тульской области с Национальным агентством инвестиций и приватизации Республики Беларусь. В Минске прошла ярмарка товаров "Сделано в Тульской области", продовольственные и непродовольственные товары на ней представили 17 компаний. Для жителей и гостей города была подготовлена развлекательная программа, которая познакомила с культурными традициями, туристическим потенциалом и брендами региона. За три дня работы ярмарки было продано порядка двух тонн тульских пряников и выпито более одной тысячи литров чая из тульского Царь-самовара. Гостями было отчеканено на память более 900 монет. "Тульскую область и Республику Беларусь связывают крепкие партнерские отношения, проверенные временем. Мы тесно взаимодействуем в металлургической и химической отраслях, пищевой промышленности. Тульские компании ежегодно участвуют в выставках на территории Республики. Рассчитываем, что визит поможет укрепить и расширить наше взаимодействие и сотрудничество", – привели в пресс-службе слова Миляева.

https://ria.ru/20241030/milyaev-1980999954.html

https://ria.ru/20241015/khusnullin-1978213712.html

https://ria.ru/20241029/podderzhka-1980658010.html

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тульская область

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