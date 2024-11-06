Рейтинг@Mail.ru
Миляев: в формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
15:04 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/milyaev-1982209873.html
Миляев: в формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании
Миляев: в формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании - РИА Новости, 06.11.2024
Миляев: в формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании
В формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании из разных сфер; делегаты приняли участие в более чем 50 мероприятиях, на которых был... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:04
2024-11-06T15:04
тульская область
белоруссия
тульская область
китай
дмитрий миляев
александр лукашенко
борис грызлов
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6ea501ddb40e576c97ad39ca554663c.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании из разных сфер; делегаты приняли участие в более чем 50 мероприятиях, на которых был представлен экономический потенциал Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев, подводя итоги работы областной делегации в Белоруссии. Губернатор в среду осмотрел производственные площадки и инфраструктуру парка "Великий камень". Это масштабный проект – результат двустороннего сотрудничества Китая и Республики Беларусь. Площадь парка превышает 112 квадратных километров. Здесь установлен особый правовой режим для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Территория включает в себя промышленные и транспортные объекты, зоны жилой застройки и социальные объекты, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. Кроме того, в рамках деловой программы состоялись встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Борисом Грызловым, заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. В ходе встреч обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия, в том числе создания представительства Тульской области в Республике Беларусь, добавили, в свою очередь, в пресс-службе правительства Тульской области. Установлены деловые контакты с руководителями различных белорусских компаний, был достигнут ряд договоренностей. Так, например, компания "Тулажелдормаш" будет развивать сотрудничество с Белорусской железной дорогой: планируется заключение контракта на поставку техники для ремонта железнодорожных путей на сумму порядка 600 миллионов рублей. Кроме этого, предприятие планирует разместить производство виброплит для путевой техники на базе компании "Нива-Холдинг". Компания "Баухим" – резидент ОЭЗ "Узловая" – договорилась о кооперации с АО "Могилевхимволокно", в частности, о поставках полиэфирного геотекстиля для производства геомембран. Тульский аграрный центр будет сотрудничать с Научно-практическим центром Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси: планируется покупка белорусских семян (ячменя, рапса, пшеницы, гречихи) для тульских аграриев. Делегация посетила целый ряд предприятий, в том числе "МАЗ", "Белкоммунмаш", "Минский тракторный завод". В 2025 году регион запланировал купить порядка 17 грузовых автомобилей МАЗ и семь тракторов МТЗ, рассказали в пресс-службе. Тульская торгово-промышленная палата (ТТПП) заключила соглашение о сотрудничестве с Могилевским отделением БелТПП и Белорусской универсальной товарной биржей. Также был утвержден план совместных мероприятий в рамках соглашения Корпорации развития Тульской области с Национальным агентством инвестиций и приватизации Республики Беларусь. В Минске прошла ярмарка товаров "Сделано в Тульской области", продовольственные и непродовольственные товары на ней представили 17 компаний. Для жителей и гостей города была подготовлена развлекательная программа, которая познакомила с культурными традициями, туристическим потенциалом и брендами региона. За три дня работы ярмарки было продано порядка двух тонн тульских пряников и выпито более одной тысячи литров чая из тульского Царь-самовара. Гостями было отчеканено на память более 900 монет. "Тульскую область и Республику Беларусь связывают крепкие партнерские отношения, проверенные временем. Мы тесно взаимодействуем в металлургической и химической отраслях, пищевой промышленности. Тульские компании ежегодно участвуют в выставках на территории Республики. Рассчитываем, что визит поможет укрепить и расширить наше взаимодействие и сотрудничество", – привели в пресс-службе слова Миляева.
https://ria.ru/20241030/milyaev-1980999954.html
https://ria.ru/20241015/khusnullin-1978213712.html
https://ria.ru/20241029/podderzhka-1980658010.html
белоруссия
тульская область
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38e20ef70f9647fb557e4e55e319629c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, тульская область, китай, дмитрий миляев, александр лукашенко, борис грызлов, минский автомобильный завод, белорусская железная дорога, торгово-промышленная палата рф
Тульская область, Белоруссия, Тульская область, Китай, Дмитрий Миляев, Александр Лукашенко, Борис Грызлов, Минский автомобильный завод, Белорусская железная дорога, Торгово-промышленная палата РФ

Миляев: в формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В формате бизнес-миссии в Беларуси работали 34 тульские компании из разных сфер; делегаты приняли участие в более чем 50 мероприятиях, на которых был представлен экономический потенциал Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев, подводя итоги работы областной делегации в Белоруссии.
Губернатор в среду осмотрел производственные площадки и инфраструктуру парка "Великий камень". Это масштабный проект – результат двустороннего сотрудничества Китая и Республики Беларусь. Площадь парка превышает 112 квадратных километров. Здесь установлен особый правовой режим для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Территория включает в себя промышленные и транспортные объекты, зоны жилой застройки и социальные объекты, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры.
Физиотерапевтическая реабилитация пациента - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ
30 октября, 19:15
Кроме того, в рамках деловой программы состоялись встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Борисом Грызловым, заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. В ходе встреч обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия, в том числе создания представительства Тульской области в Республике Беларусь, добавили, в свою очередь, в пресс-службе правительства Тульской области.
Установлены деловые контакты с руководителями различных белорусских компаний, был достигнут ряд договоренностей. Так, например, компания "Тулажелдормаш" будет развивать сотрудничество с Белорусской железной дорогой: планируется заключение контракта на поставку техники для ремонта железнодорожных путей на сумму порядка 600 миллионов рублей. Кроме этого, предприятие планирует разместить производство виброплит для путевой техники на базе компании "Нива-Холдинг".
Компания "Баухим" – резидент ОЭЗ "Узловая" – договорилась о кооперации с АО "Могилевхимволокно", в частности, о поставках полиэфирного геотекстиля для производства геомембран.
Тульский аграрный центр будет сотрудничать с Научно-практическим центром Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси: планируется покупка белорусских семян (ячменя, рапса, пшеницы, гречихи) для тульских аграриев.
Делегация посетила целый ряд предприятий, в том числе "МАЗ", "Белкоммунмаш", "Минский тракторный завод". В 2025 году регион запланировал купить порядка 17 грузовых автомобилей МАЗ и семь тракторов МТЗ, рассказали в пресс-службе.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Хуснуллин провел встречу с губернатором Тульской области Миляевым
15 октября, 18:44
Тульская торгово-промышленная палата (ТТПП) заключила соглашение о сотрудничестве с Могилевским отделением БелТПП и Белорусской универсальной товарной биржей. Также был утвержден план совместных мероприятий в рамках соглашения Корпорации развития Тульской области с Национальным агентством инвестиций и приватизации Республики Беларусь.
В Минске прошла ярмарка товаров "Сделано в Тульской области", продовольственные и непродовольственные товары на ней представили 17 компаний. Для жителей и гостей города была подготовлена развлекательная программа, которая познакомила с культурными традициями, туристическим потенциалом и брендами региона. За три дня работы ярмарки было продано порядка двух тонн тульских пряников и выпито более одной тысячи литров чая из тульского Царь-самовара. Гостями было отчеканено на память более 900 монет.
"Тульскую область и Республику Беларусь связывают крепкие партнерские отношения, проверенные временем. Мы тесно взаимодействуем в металлургической и химической отраслях, пищевой промышленности. Тульские компании ежегодно участвуют в выставках на территории Республики. Рассчитываем, что визит поможет укрепить и расширить наше взаимодействие и сотрудничество", – привели в пресс-службе слова Миляева.
Военный ВС РФ держит БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Почти 70 мер поддержки для контрактников действуют в Тульской области
29 октября, 11:40
 
Тульская областьБелоруссияТульская областьКитайДмитрий МиляевАлександр ЛукашенкоБорис ГрызловМинский автомобильный заводБелорусская железная дорогаТоргово-промышленная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала