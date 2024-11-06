https://ria.ru/20241106/migranty-1982160549.html
Матвиенко рассказала о противодействии незаконной миграции
Матвиенко рассказала о противодействии незаконной миграции - РИА Новости, 06.11.2024
Матвиенко рассказала о противодействии незаконной миграции
Противодействие незаконной миграции не означает борьбу с кем-то, мы в своей стране наводим порядок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:48
2024-11-06T11:48
2024-11-06T11:48
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Противодействие незаконной миграции не означает борьбу с кем-то, мы в своей стране наводим порядок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенаторы на заседании палаты в среду вслед за Госдумой приняли пакет законов, направленных на противодействие незаконной миграции. "Мы не против кого-то боремся, мы в своей собственной стране наводим порядок, который давно надо было навести. Особенно в части незаконной, нелегальной миграции", - сказала спикер по итогам принятия законов. Она отметила, что нелегальная миграция негативно сказывается и на странах, граждане которых незаконно прибывают в Россию. Матвиенко подчеркнула, что Россия наводит порядок в этой сфере "спокойно, деликатно, уважительно, цивилизованно", как и положено делать суверенному государству.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Матвиенко рассказала о противодействии незаконной миграции
Матвиенко: в России наводят порядок, противодействуя незаконной миграции
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Противодействие незаконной миграции не означает борьбу с кем-то, мы в своей стране наводим порядок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сенаторы на заседании палаты в среду вслед за Госдумой
приняли пакет законов, направленных на противодействие незаконной миграции.
"Мы не против кого-то боремся, мы в своей собственной стране наводим порядок, который давно надо было навести. Особенно в части незаконной, нелегальной миграции", - сказала спикер по итогам принятия законов.
Она отметила, что нелегальная миграция негативно сказывается и на странах, граждане которых незаконно прибывают в Россию
.
Матвиенко подчеркнула, что Россия наводит порядок в этой сфере "спокойно, деликатно, уважительно, цивилизованно", как и положено делать суверенному государству.