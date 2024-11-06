https://ria.ru/20241106/migranty-1982160549.html

Матвиенко рассказала о противодействии незаконной миграции

Матвиенко рассказала о противодействии незаконной миграции - РИА Новости, 06.11.2024

Матвиенко рассказала о противодействии незаконной миграции

Противодействие незаконной миграции не означает борьбу с кем-то, мы в своей стране наводим порядок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:48

2024-11-06T11:48

2024-11-06T11:48

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Противодействие незаконной миграции не означает борьбу с кем-то, мы в своей стране наводим порядок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенаторы на заседании палаты в среду вслед за Госдумой приняли пакет законов, направленных на противодействие незаконной миграции. "Мы не против кого-то боремся, мы в своей собственной стране наводим порядок, который давно надо было навести. Особенно в части незаконной, нелегальной миграции", - сказала спикер по итогам принятия законов. Она отметила, что нелегальная миграция негативно сказывается и на странах, граждане которых незаконно прибывают в Россию. Матвиенко подчеркнула, что Россия наводит порядок в этой сфере "спокойно, деликатно, уважительно, цивилизованно", как и положено делать суверенному государству.

https://ria.ru/20241101/migrant-1981399688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, общество