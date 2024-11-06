https://ria.ru/20241106/mid-1982204409.html

В МИД прокомментировали возвращение Трампа в Белый дом

В МИД прокомментировали возвращение Трампа в Белый дом - РИА Новости, 06.11.2024

В МИД прокомментировали возвращение Трампа в Белый дом

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей в США, заявили в МИД России в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:42

2024-11-06T14:42

2024-11-06T16:28

в мире

сша

россия

дональд трамп

камала харрис

джо байден

вашингтон (штат)

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей в США, заявили в МИД России в связи с выборами в США. "Можно ожидать, что возвращение Дональда Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей", - говорится в сообщении. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что победа Трампа на выборах отражает недовольство американцев итогами правления президента страны Джо Байдена, а также предвыборной программой демократической партии, предложенной Камалой Харрис. В МИД России также отметили, что Трамп в своей предвыборной кампании сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома. "В этих условиях даже хронические изъяны американской "демократии" с ее архаикой и несоответствием современным стандартам прямых, честных и прозрачных выборов не помогли правящей группировке предотвратить поражение Камалы Харрис. Это, однако, не отменяет глубокого гражданского раскола в США, где электорат разделен почти поровну. Фактически речь о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников "прогрессивных" и традиционных ценностей", - заключили в МИД РФ.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/mid-1982156045.html

https://ria.ru/20240419/ssha-1941123622.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, вашингтон (штат), выборы президента сша — 2024