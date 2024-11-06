https://ria.ru/20241106/mid-1982204409.html
В МИД прокомментировали возвращение Трампа в Белый дом
В МИД прокомментировали возвращение Трампа в Белый дом - РИА Новости, 06.11.2024
В МИД прокомментировали возвращение Трампа в Белый дом
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей в США, заявили в МИД России в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:42
2024-11-06T14:42
2024-11-06T16:28
в мире
сша
россия
дональд трамп
камала харрис
джо байден
вашингтон (штат)
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей в США, заявили в МИД России в связи с выборами в США. "Можно ожидать, что возвращение Дональда Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей", - говорится в сообщении. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что победа Трампа на выборах отражает недовольство американцев итогами правления президента страны Джо Байдена, а также предвыборной программой демократической партии, предложенной Камалой Харрис. В МИД России также отметили, что Трамп в своей предвыборной кампании сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома. "В этих условиях даже хронические изъяны американской "демократии" с ее архаикой и несоответствием современным стандартам прямых, честных и прозрачных выборов не помогли правящей группировке предотвратить поражение Камалы Харрис. Это, однако, не отменяет глубокого гражданского раскола в США, где электорат разделен почти поровну. Фактически речь о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников "прогрессивных" и традиционных ценностей", - заключили в МИД РФ.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/mid-1982156045.html
https://ria.ru/20240419/ssha-1941123622.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_451:0:3096:1984_1920x0_80_0_0_3f8a2d894fc9610e9c1f9112c3b3446e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, вашингтон (штат), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Вашингтон (штат), Выборы президента США — 2024
В МИД прокомментировали возвращение Трампа в Белый дом
МИД: возвращение Трампа в Белый дом подстегнет усиление внутренней напряженности
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей в США, заявили в МИД России в связи с выборами в США.
"Можно ожидать, что возвращение Дональда Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей", - говорится в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что победа Трампа на выборах отражает недовольство американцев итогами правления президента страны Джо Байдена
, а также предвыборной программой демократической партии, предложенной Камалой Харрис
.
В МИД России также отметили, что Трамп в своей предвыборной кампании сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома.
"В этих условиях даже хронические изъяны американской "демократии" с ее архаикой и несоответствием современным стандартам прямых, честных и прозрачных выборов не помогли правящей группировке предотвратить поражение Камалы Харрис. Это, однако, не отменяет глубокого гражданского раскола в США, где электорат разделен почти поровну. Фактически речь о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников "прогрессивных" и традиционных ценностей", - заключили в МИД РФ.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона
(10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.