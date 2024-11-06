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Россия не питает иллюзий в отношении Трампа, заявили в МИД - РИА Новости, 06.11.2024
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14:41 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/mid-1982203830.html
Россия не питает иллюзий в отношении Трампа, заявили в МИД
Россия не питает иллюзий в отношении Трампа, заявили в МИД - РИА Новости, 06.11.2024
Россия не питает иллюзий в отношении Трампа, заявили в МИД
Москва не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, а также нового состава конгресса, правящая элита США придерживается... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:41
2024-11-06T14:41
в мире
сша
россия
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москва не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, а также нового состава конгресса, правящая элита США придерживается антироссийских установок, заявило министерство иностранных дел России. "Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх. Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Ведомство отметило, что эта линия "не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идет ли речь об "Америке прежде всего" в трактовке Д.Трампа и его сторонников либо о "миропорядке, основанном на правилах", на чем "зациклены" демократы". Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Выборы президента США — 2024
Россия не питает иллюзий в отношении Трампа, заявили в МИД

МИД: элита в США придерживается антироссийских установок при любом президенте

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москва не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, а также нового состава конгресса, правящая элита США придерживается антироссийских установок, заявило министерство иностранных дел России.
"Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх. Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Вчера, 12:20
Ведомство отметило, что эта линия "не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идет ли речь об "Америке прежде всего" в трактовке Д.Трампа и его сторонников либо о "миропорядке, основанном на правилах", на чем "зациклены" демократы".
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Выборы президента США — 2024
 
 
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